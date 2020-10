'Sororitat' i 'supremacisme': les noves paraules que entren al diccionari

Les paraules sororitat, supremacisme i empoderar són tres de les que s'inclouen en la nova actualització del volum de lèxic del diccionari el línia DIEC2. En total s'han introduït 78 unitats lèxiques noves i hi ha hagut una trentena de modificacions. Per exemple, també hi ha etilòmetre, els adjectius impactant, llegit i maleducat (escrit en una única paraula).

Més incorporacions a la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana: animalista, emergència climàtica, imaginari, cúpula (entesa com els màxims dirigents d’un partit o organisme), retallada (de despesa pública), alta costura i zona euro / eurozona. També s’hi han afegit formes vives en la llengua oral com ostres i fer el paperina.

També s'han documentat paraules com bitcoin, capaltard, cassolada, empoderament, halal, migrant, sobiranista, vistaire, no es mereixen, en ocasió de i moble bar.