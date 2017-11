'Star Wars' tindrà una nova trilogia dirigida per Rian Johnson

Rian Johnson, director i guionista de 'Star Wars 8: Els últims Jedi', que arribarà als cinemes el 15 de desembre, també es farà càrrec d'una nova trilogia de la saga galàctica creada per George Lucas, segons ha informat aquest dijous la companyia Lucasfilm. Aquesta nova trilogia, de la qual no es coneix la trama, serà escrita i dirigida per Johnson, amb el seu col·laborador habitual Ram Bergman en la producció.

El que sí s'ha confirmat d'aquestes tres pel·lícules és que no formaran part de la saga de Skywalker, el principal fil narratiu de les pel·lícules de 'Star Wars', sinó que "introduiran nous personatges d'un racó de la galàxia de 'Star Wars' que no ha estat explorat anteriorment ". Johnson i Bergman han celebrat la notícia en un comunicat conjunt: " 'Star Wars' és la mitologia moderna més gran i ens sentim molt afortunats d'haver-hi contribuït amb 'Els últims Jedi'. I ara estem desitjant continuar amb aquesta nova sèrie de pel·lícules".

En l'horitzó de la franquícia també apareixen la pel·lícula 'Solo: A Star Wars story', que s'estrenarà el maig de 2018 i que narrarà les aventures del jove Han Solo; i també l'episodi 9 de 'Star Wars', encara sense títol i que, sota la direcció de J.J. Abrams, arribarà a la pantalla gran el desembre de 2019.