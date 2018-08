Surt a subhasta el primer cartell de la història del cinema

El primer cartell de la història del cinema, fet el 1896 per promocionar les obres dels germans Lumière, sortirà a subhasta a finals d'aquest mes a Londres, segons ha informat Sotheby's. El pòster fa referència a la primera projecció de diferents curts, de menys d'un minut cadascun, i va tenir lloc el 20 de desembre del 1885 al Saló Indien, del Gran Cafè de París.

"El naixement del cinema modern, tal com el coneixem, va tenir una duració de 20 minuts i menys de 30 assistents. Va ser una modesta reunió si ho comparem amb el present", ha assegurat un portaveu de Sotheby's. El pòster fa referència a la primera projecció de curtmetratges, de menys d'un minut cadascun, i va tenir lloc el 20 de desembre del 1885 al Saló Indien, del Gran Cafè de París.

El cartell va ser dissenyat pel francès Henri Brispot i s'espera que es vengui per un preu d'entre 44.665 i 66.998 euros. Aquella primera projecció es va rebre amb un cert escepticisme. Però, després de dos dies, els diaris es van adonar de la importància que podia tenir per a la cultura popular i van començar a informar del nou fenomen. Entre l'1 i el 2 de gener del 1896, més de 2.000 persones van pagar un franc per veure les pel·lícules dels Lumière. En la subhasta també sortiran a la venda pòsters de 'Strangelove' (1964), 'La pantera rosa' (1963) o 'Popeye' (1938).