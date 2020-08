“Suspendre les activitats és un error”: el clam de més de 150 grups i músics de les Terres de l’Ebre

El sector musical de les Terres de l'Ebre s'ha unit per reivindicar que els concerts i els espectacles són espais on es compleixen "escrupolosament" totes les normes i mesures de seguretat i prevenció i que suspendre'ls “és totalment il·lògic”. Més de 150 artistes i formacions musicals de les Terres de l’Ebre han firmat un manifest en què afirmen que anul·lar espectacles i concerts és llançar el missatge que la cultura “és prescindible”: “Suspendre els actes culturals és tan fàcil com fer creure que la cultura és prescindible; però és un error que ens pot sortir molt car i que no ens podem permetre”. Els firmants recorden que la cultura és també un sector econòmic i que moltes famílies depenen dels ingressos que genera.

Entre les adhesions hi ha grups com Pepet i Marieta, Xeic!, l'Orquestra Cimarrón, Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries i la Unió Filharmònica d'Amposta; cantants com Èric Vinaixa, Montse Castellà i Arturo Gaya; instrumentistes com Pep Mola, Paco Prieto, Pau Puig, Sergi Trenzano, Jordi Fusté, Kike Pellicer i Sergi Molina; i un bon nombre d'entitats, escoles de música, promotors, tècnics i altres artistes com Xavi Bertomeu (Mostra de Jazz de Tortosa), Juanjo Grau (Escola i Banda de Música de Tortosa), el pallasso Muniatto Xou (Eusebi Morcillo) o el festival Tradicionàrius a les Terres de l'Ebre, que va anunciar la suspensió fa dos dies.

"La cultura ha demostrat seny i seguretat complint totes les mesures de prevenció marcades per l'autoritat sanitària. És totalment il·lògic que se suspenguin actes, en els quals es compleixen totes les mesures, i es regulin altres activitats que manifesten un risc de contagi molt més elevat", lamenten els signants del manifest.