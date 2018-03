El Teatre Condal s’especialitza en El gènere musical

En tots els espectacles que es programin al Teatre Condal sonarà música. El lema del nou director de la sala, Daniel Anglès, és “els somnis tenen música”, així que fins i tot es va fer acompanyar per un pianista en directe durant la presentació del nou projecte artístic del teatre. “Les històries amb música ens emocionen més, la tristesa és més trista i la diversió més divertida”, afirma. El Condal es vol convertir a partir del setembre en la casa del musical, un espai que vagi més enllà de l’exhibició d’espectacles i que aposti per la producció pròpia i la dinamització del gènere amb desenes d’activitats: concerts de petit format, masterclasses, cicles, espectacles familiars, concerts d’estrelles internacionals i cites especials, com per exemple la celebració de l’aniversari de Barbara Streisand. També es vol incentivar l’autoria i servir de plataforma a nous talents.

La productora Focus ha apostat per tematitzar l’únic dels seus quatre teatres -els altres són el Goya, el Romea i la Villarroel- que no tenia una direcció artística externa i una línia clara. La demostració de la fe en el projecte és que invertirà tres milions d’euros anuals en aquesta nova unitat de producció, que ha batejat amb un segell propi, Onyric. La idea és que aquest segell vagi vinculat a propostes de teatre musical que puguin arribar a sortir fora del Condal, ja sigui perquè s’exploten al teatre que té el grup a Madrid, La Latina, o bé perquè surten de gira, o bé perquè les 690 localitats del Condal es queden curtes. En aquest sentit ahir van dir que ja tenen embastat un gran projecte en un espai més gran. A més, després de tres anys d’obres i un milió d’euros invertits per millorar la sala, aquest any s’hi sumaran 650.000 euros per canviar l’equip de so i llum, una condició que va demanar Anglès per garantir la qualitat de la música, que serà sempre en directe. També es faran obres al vestíbul d’entrada i al bar, que es convertirà en un club per a concerts de petit format amb capacitat per a 60 persones. El president de Focus, Daniel Martínez, va negar la mala salut cultural de la ciutat i va reivindicar “la fe cega en Barcelona i en la vigència de l’activitat teatral com una de les eines més importants de l’activitat cultural del país”.

Daniel Anglès, que va debutar com a actor de teatre musical amb 19 anys en un espectacle familiar al Teatre Condal, té la Meca de Londres i Nova York com a referents. De fet, fins i tot importarà dels grans musicals on ha treballat en l’última dècada com a director resident les experiències VIP i tres tipus d’abonaments per a fans incondicionals.

Del creador de ‘Billy Elliot’...

El nou Condal inaugurarà temporada al setembre amb Fun home, un musical que dirigirà el mateix Anglès i on també actuarà, una obra que va guanyar cinc premis Tony. L’altra nova producció del curs serà al febrer Les dames del perpetu socors, un musical del creador de Billy Elliot, Lee Hall, que ha triomfat al West End i que explica les aventures de sis amigues que canten en un cor catòlic que es perden de manera salvatge per Edimburg. El protagonitzaran sis actrius joves, papers per als quals avui mateix s’ha obert un càsting. El primer concert d’una estrella del musical que acollirà el Condal serà el de Kerry Ellis ( Cats, Els miserables, Wicked ) el 8 d’octubre. I també acolliran el muntatge protagonitzat per Sílvia Marsó 24 hores de la vida d’una dona, un text de Stefan Zweig que ha funcionat a Madrid i que tindrà versió catalana. Anglès farà una excepció en la cartellera musical durant el Nadal per rebre el Mag Lari.

Des que Focus va anunciar al novembre que la direcció del Condal estaria en mans d’Anglès, el telèfon no ha deixat de sonar amb companyies que ofereixen els seus muntatges perquè estan òrfenes d’espais per exhibir musicals mitjans. Anglès aspira que el Condal sigui el gran revulsiu del gènere.