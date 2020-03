El Teatre Lliure proposa alternatives digitals escèniques per a la quarantena

El Teatre Lliure s'ha proposat que l'espectacle continuï tot i el confinament proposat pel Govern per evitar la propagació del coronavirus. El hashtag #TheShowMustGoOn engloba activitats pensades perquè els espectadors puguin continuar nodrint-se de teatre, encara que sigui des de casa.

La proposta més ambiciosa és #LliureAlSofà. Gràcies a aquesta iniciativa, el Teatre Lliure permetrà el visionat complet d'obres teatrals a través del seu compte de YouTube. Obrirem la iniciativa amb Hamlet de William Shakespeare, dirigida per Pau Carrió i protagonitzada per Pol López, que va rebre el Premi Butaca 2016 al millor actor. Es podrà veure del dijous 19 al dissabte 21 de març a les 20 h i el diumenge 22 de març a les 18 h, seguint els horaris habituals d'exhibició d'espectacles del Lliure.

La pròxima emissió teatral de #LliureAlSofà anirà dirigida a tots els públics i serà un espectacle familiar. Serà Renard o El llibre de les bèsties, l’adaptació musical per a tota la família de Marc Rosich del llibre de Ramon Llull. La producció es va estrenar la temporada 2016-17 i va rebre el Premi de la Crítica de Barcelona 2016 al Millor Espectacle de Teatre Familiar.

Clàssics sota la perspectiva de gènere

Al compte de Twitter es podrà llegir teatre seguint #TeatreAlFil. El Teatre Lliure recupera el text de les diverses peces breus de l'espectacle Clàssics desgenerats, estrenat la temporada passada dins el cicle Dones Lliures. Una proposta que aborda obres clàssiques sota la perspectiva de gènere, signades per Lali Álvarez, Marta Buchaca, Clàudia Cedó, Denise Duncan, Carol López, Carla Rovira, Marilia Samper i Carla Torres. Al llarg d'aquesta quinzena compartirem els diferents textos, però comencem amb Frankenstein, a partir de la novel·la de Mary Shelley, escrit i dirigit per Clàudia Cedó i interpretat en el seu moment per Enric Cambray i Júlia Truyol.

Finalment, el Lliure proposa #15 dies15anècdotes al seu canal d’Instagram. Amb l'objectiu de rememorar la història d'aquest teatre, cada dia de la quarantena publicarà imatges de quinze dels seus espectacles emblemàtics i una anècdota curiosa relacionada.