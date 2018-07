El Teatre Lliure fa públic un manifest de suport al seu director, Lluís Pasqual

Només un dia després que el col·lectiu anònim Dones i Cultura publiqués un manifest en què reiterava les acusacions d’abús de poder per part de Lluís Pasqual, director del Lliure, en l’àmbit laboral, el teatre es va decidir a contraatacar: ahir al vespre feia pública una carta de suport signada per un centenar de personalitats que en algun moment han tingut una relació professional amb el centre o el seu director.

“Els sotasignats donem el nostre suport a Lluís Pasqual, director del Teatre Lliure, com a membres d’equips artístics i tècnics de muntatges dirigits per ell –i que formen part de la memòria escènica, tant d’aquest país com d’arreu–, o com a professionals del món del teatre i de la cultura que hem treballat o col·laborat amb ell”, diu el comunicat, abans de mostrar una llarga llista d’adhesions, plena de cares molt conegudes en el món de les arts escèniques.

Adhesions significatives

Entre les personalitats que hi han donat suport hi ha nombrosos actors com Núria Espert, Marisa Paredes, Rosa Maria Sardà, Emma Vilarasau, Juan Echanove, Amparo Moreno, Mercè Sampietro, Ana Belén, Jordi Bosch, Vicky Peña, Eduard Fernández i Antonio Banderas. També s’hi troba l’artista plàstic i escenògraf Frederic Amat, l’escriptor Eduardo Mendoza, el director escènic Josep Maria Mestres i el crític teatral i novel·lista Marcos Ordónez. El manifest de suport a Pasqual compta amb una llista considerable de signatures de productors –com Daniel Martínez, de grup Focus, i José Luis Pereyra, de la companyia Sara Baras–, la directora del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotà, Anamarta Pizarro; l’exdirector del Teatro San Martín de Buenos Aires; el dramaturg i director Pablo Messiez; Alberto Benedetto, cap de producció del Piccolo Teatro de Milà; Toni Martín, director dels premis Butaca, i Leila Fteita, escenògrafa de la Scala de Milà. Tanquen la llista l’actor i director Josep Maria Flotats i Salvador Sunyer, director del prestigiós festival Temporada Alta.

A l’acusació pública feta per l’actriu Andrea Ros a través de Facebook fa unes setmanes, en què deia que Lluís Pasqual l’havia tractat malament, li havia cridat i l’havia ridiculitzat en públic, s’hi va sumar ahir el col·lectiu Dones i Cultura, que va demanar el cessament de Lluís Pasqual pocs dies després que es fes públic que el director renovaria dos anys com a director del Teatre Lliure. El grup, format per prop de 800 professionals del sector cultural, explicava que “les denúncies sobre el tracte vexatori que Lluís Pasqual dona de manera sistemàtica a les seves treballadores i treballadors han sigut una constant en els espais de trobada i treball del col·lectiu”.