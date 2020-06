El Teatre Lliure es repensa amb menys pressupost i aforaments reduïts

La crisi sanitària generada pel coronavirus ha empès el Teatre Lliure a adaptar-se a una realitat fins ara insòlita. L'aturada de l'activitat al març va obligar el teatre a cancel·lar 12 espectacles –8 dels quals es reprogramaran la propera temporada–, suspendre 172 funcions i retornar 10.488 entrades. Durant aquests mesos de confinament, l'equipament ha treballat en tres protocols per poder reprendre l'activitat escènica. Ho farà a partir del juliol en el marc del Festival Grec amb un aforament del 50%. "Hem creat circuits per gestionar l'entrada i sortida dels treballadors, els artistes i el públic. També estem preparats per obrir amb un 30% de l'aforament si es retrocedeix a la fase 2. La seguretat del públic estarà garantida d'acord amb els protocols establerts, però el risc zero no existeix", explica el director del Teatre Lliure, Juan Carlos Martel.

De cara a la tardor, el teatre ha repensat la seva activitat i la seva programació per ajustar-se a la situació provocada per la pandèmia. D'entrada, la programació de la temporada es fragmentarà en quatre, una per a cada estació de l'any, i els espectacles no s'anunciaran tots de cop al setembre sinó de manera progressiva al llarg del curs. "Les agendes internacionals s'han trencat. Creiem que és important respondre a les inquietuds actuals, perquè ara mateix no hi ha cap mena de seguretat pressupostària", ha dit Martel, que ha fet una crida a les administracions "per garantir programacions artístiques constants".

Arribar al 100% d'aforament

La temporada començarà a finals de setembre amb una acció durant les Festes de la Mercè, i a mitjans d'octubre està previst que s'estreni el primer espectacle. Tot i que ara preveu obrir amb el 50% de l'aforament, Martel no descarta ampliar les localitats i arribar al 100% quan estigui permès. El teatre també tindrà un pla de sostenibilitat amb l'objectiu de reduir l'impacte ambiental de l'equipament i convertir el Lliure en "un referent" a l'hora de lluitar contra el canvi climàtic.

Una de les novetats que es posarà en marxa al setembre és una sala virtual per a tots els públics que recollirà continguts teatrals pensats per consumir a través d'internet. Hi haurà propostes de teatre radiofònic, espectacles audiovisuals i activitats en la línia de les produccions que va anunciar a finals d'abril. "Hi haurà un abonament especial i preus molt accessibles. L'important és que els artistes no deixin de treballar", ha destacat Martel.

L'aturada de l'activitat durant aquests mesos ha deixat el teatre amb 1,2 milions d'euros menys de pressupost. "Vam tancar el 2019 sense dèficit, amb 8,3 milions d'euros de despesa, dels quals 1,6 milions provenen d'ingressos propis i 6,7 milions de les administracions", assenyala Martel. L'ocupació va ser del 75,5% i el gruix d'espectadors tenien menys de 30 anys (un 29%) i entre 46 i 65 anys (un 33%). "Ha sigut una temporada curta i intensa. Hem arriscat i hem anat als marges per ampliar la cultura", valora el director del Lliure.