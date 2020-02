El Teatro Real també cancel·la les actuacions de Plácido Domingo

El degoteig de cancel·lacions ja no para. El tenor Plácido Domingo ha decidit cancel·lar les seves pròximes representacions de La Traviata al Teatro Real de Madrid. Ho fa tan sols un dia després que l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (Inaem), que depèn del ministeri de Cultura espanyol, cancel·lés la seva participació en les actuacions que estaven previstes al Teatro de la Zarzuela els dies 14 i 15 de maig.

Dimarts el tenor va assumir la seva responsabilitat en els casos d’assetjament hores després que es fes pública la investigació de l'AGMA, el sindicat que representa els artistes musicals dels Estats Units. Segons aquesta investigació, Domingo va tenir “un comportament inapropiat” al llarg de la seva carrera que “va des de coquetejos fins a insinuacions sexuals dins i fora del lloc de feina”. Entre el setembre i el desembre passat, els advocats contractats pel sindicat van entrevistar 55 persones. D’aquestes, 27 van dir que havien experimentat o presenciat un comportament sexualment inapropiat per part de l’artista entre els anys 90 i el 2000, mentre que 12 van assegurar que eren conscients de la seva reputació i que les companyies en tenien constància.

En un comunicat que va enviar a l’agència Efe, Domingo explica que vol oferir una "declaració addicional" per corregir "la falsa impressió generada per la disculpa en alguns dels articles que informen sobre la investigació" del sindicat d’artistes musicals dels Estat Units AGMA. En el text, el tenor puntualitza que la seva disculpa va ser "sincera" i "de tot cor" davant la possibilitat que pogués haver fet mal a algú amb alguna cosa que havia dit o fet: "Com he manifestat en reiterades ocasions, mai ha estat la meva intenció fer mal o ofendre ningú", destaca. Tanmateix, diu: "Sé el que no he fet i ho negaré de nou. Mai m’he comportat agressivament i mai he fet res per obstruir i perjudicar la carrera de ningú". La majoria d’institucions han anat cancel·lant les actuacions del cantant. Queda pendent el XXXII Festival Internacional de Música i Dansa Ciudad de Úbeda, que tenia previst un concert inaugural amb Domingo. La comissió executiva del Patronat del Palau de les Arts de València també ha de decidir avui què fa amb la seva col·laboració amb Plácido Domingo. El cantant i director dona nom al Centre de Perfeccionament i hi actua de forma regular. L'última vegada va ser el desembre passat, amb Nabucco.