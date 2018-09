El Temporada Alta fa entrar els artistes a les aules

El director del Temporada Alta, Salvador Sunyer, diu que és pessimista, però el projecte A Tempo del festival el contradiu. Aquesta iniciativa, que va arrencar l’any passat en col·laboració amb la Fundació La Ciutat Invisible, parteix de la idea que es pot canviar la manera d’ensenyar potenciant la presència de l’art a les escoles. “No es tracta de fer classes de teatre, sinó d’educar mitjançant les eines que ens proporciona l’art”, precisa Sunyer, que subratlla que A Tempo aprofita l’estada dels artistes del Temporada Alta per fer-los entrar a les escoles de Girona i Salt. L’any passat la iniciativa va comptar amb la participació de 3.000 alumnes i aquest any el festival espera arribar a més de 5.000 estudiants.

Aquesta irrupció artística al món escolar es durà a terme amb diversos projectes. D’una banda, els dramaturgs, directors i intèrprets del festival impartiran sessions per acostar la seva feina als estudiants. “Faran 'masterclasses' sobre moviment, valors, com llegir en veu alta i com escriure una història. Les classes han triat els temes que volen tractar i, a partir d’aquí, repartirem els artistes”, explica Sunyer. La segona pota d’A Tempo consistirà en acostar espectacles a les aules. Rosa Gàmiz i Oriol Broggi portaran una adaptació de ‘Romeu i Julieta’ als estudiants de primer i segon de primària, Babou Cham i Carlota Subirós representaran ‘La llavor del foc’ a tercer i quart de primària i els estudiants de tercer i quart d’ESO podran veure ‘La corda’ de Clàudia Cedó. Per als alumnes de batxillerat i cicles formatius s’oferirà ‘Albert Berta’ de Les Impuxibles i, a més, també es podrà veure ‘Macho man’ d’Àlex Rigola.

Els estudiants també podran explorar la seva creativitat amb la iniciativa 'Crea el teu projecte', elaborada en col·laboració amb ConArte Internacional. Aquest any els alumnes de l’IES Salvador Espriu de Salt elaboraran el muntatge de dansa i teatre ‘El cos es cola’, juntament amb artistes i col·lectius. Tot plegat es complementa amb un conjunt de seminaris per a professionals que A Tempo va organitzar al juliol. “Cal convertir l’educació i la cultura en motors de creixement. Les arts haurien de ser l’element motriu de la societat del coneixement”, afirma el president de La Ciutat Invisible, Joaquim Nadal. A Tempo compta amb el suport de la Fundació Banc Sabadell i té un pressupost de 80.000 euros.