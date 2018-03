Teràpia contra les nostres pors de cada dia

‘Inestable’ LA VILLARROEL FINS AL 2 D’ABRIL

El món està ple de perills i la nostra existència és inestable. Fins i tot a casa, quan una taca amenaça d’enderrocar la paret. El César i el León viuen envoltats de pors irracionals i absurdes, com absurdes són la majoria de les seves converses, el seus raonaments delirants i jocs metalingüístics. No es pot demanar lògica en el relat d’aquests dos esplèndids pallassos que, provinents de l’Argentina, s’han instal·lat quinze dies a les sessions golfes de La Villarroel.

Andrés Caminos i Gadel Sztryk han creat un parell de personatges -bessons en vestuari i tall de cabells, estil anys seixanta- per riure’s de les pors i les neurosis quotidianes i anímiques amb les quals, segur que de manera menys exagerada -es tracta de riure-, la majoria d’espectadors es poden identificar. Que si la porta de casa ha quedat ben tancada perquè no hi entri ningú, que si un bloc de gel anguniós es posa sobre el pit sense cap raó o amb alguna raó imaginària, que si cal trucar a una amiga i preocupar-se per ella encara que no li passi res, que si la infància va ser aquell refugi en què no hi havia perills quan abraçàvem grans ossos de peluix...

El César i el León es passegen per l’escenari amb un immens repertori de gestualitats i moviments desajustats com els de Jerry Lewis o Louis de Funès mentre filen jocs verbals i fins i tot s’atreveixen a entonar alguna cançó tristoia per deprimir-se d’allò més. Són dos còmics llançats que juguen per conjurar el perill imminent i el remot, la por individual i la gran tragèdia universal, ja sigui amb rèpliques hilarants o amb una farsa sobre el positivisme permanent. Més que recomanable: una bona teràpia.