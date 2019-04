Texas, Boney M., Morat, Rozalén i Oques Grasses actuaran al Sons del Món

260x366 Sharleen Spiteri, la cantant del grup Texas / SONS DEL MÓN Sharleen Spiteri, la cantant del grup Texas / SONS DEL MÓN

Texas, Boney M., Morat, Rozalén, Oques Grasses, Luz Casal, Ramon Mirabet i The Original Wailers formen parts del cartell de la 12a edició del Sons del Món, el festival de música que se celebrarà en diferents espais de l'Alt Empordà del 5 de juliol al 3 d'agost.

A Roses la banda britànica Texas celebrarà els trenta anys del disc 'Southside'; Boney M., liderats per Maizie Williams, commemoraran els seus 40 anys, i també hi actuarà el grup colombià Morat. The Original Wailers, la banda jamaicana amb què Bob Marley va enregistrar gran part dels seus discos, tocarà a la platja d'Empuriabrava. Els osonencs Oques Grasses hi presentaran seu últim disc, 'Fans del sol', i la cantant d'Albacete Rozalén hi portarà la seva fusió de pop i cançó d'autora.

A Castelló d'Empúries hi seran Luz Casal, que adaptarà el repertori a l'espai de la Basílica de la vila, i Ramon Mirabet, que hi presentarà l'últim disc, 'Begin again'. El cost del festival superarà els 500.000 euros i hi ha a la venda 18.400 entrades.