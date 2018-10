‘The pigeon’ arrasa en la ressuscitada Mostra de València

La directora turca Banu Sivaci va guanyar aquest divendres la Palmera d’Or al millor film de la Mostra de València - Cinema del Mediterrani per The pigeon, retrat d’un adolescent dels suburbis d’Adana que només troba la pau al terrat de casa, envoltat de coloms. El jurat ha destacat la seva capacitat per “extreure poesia visual i sonora d’un entorn hostil” d’un film que ha arrasat al palmarès, guanyant també el premi al millor actor (Kemal Burak Alper), guió, fotografia i banda sonora. Les engrunes que ha deixat The pigeon se les han cruspit la grega Secret ingredient (Palmera de Plata i direcció) i la francesa Paper flags (Palmera de Bronze i actriu), del director de 19 anys Nathan Ambrosioni.

La 33a edició de la Mostra ha sigut la de la resurrecció del festival, que el 2011 va ser liquidat després d’una erràtica gestió dels governs del PP en què la Mostra va anar perdent la identificació amb el cinema del Mediterrani, convertida en un festival de “cinema d’acció i aventura” i un aparador de celebritats portades a cop de talonari -Don Johnson i Isabel Pantoja, entre d’altres- perquè Rita Barberà s’hi fes la foto. En la nova etapa, la Mostra ha recuperat la identitat perduda. “No volem ser un festival de catifa vermella ni de selfies, sinó de cinema”, va anunciar en la presentació el nou director artístic, Eduardo Guillot. El seu objectiu, diu, és recuperar l’esperit de la Mostra que va conèixer a finals dels anys 80 i als 90, la que descobria un cinema que no circulava per sales comercials: “Hem recuperat el vincle portant obres noves de directors com Nacer Khemir, que va guanyar la Palmera d’Or del 1985. Però també era important connectar amb el públic que coneixia aquella mostra, i per això hem portat Efthimis Filippou, el guionista dels films de Lanthimos”.

La tasca té mèrit, perquè el pressupost ha caigut un 80%: els 1,7 milions del 2010 s’han convertit en 375.000 euros. “Hem espremut cada euro -diu Guillot-. El festival ha tirat endavant perquè l’equip és molt professional i ha donat el 300%”.