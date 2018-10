El Tribunal d’Apel·lació belga anunciarà el 6 de novembre si ratifica el no a l'extradició de Valtònyc

La decisió d'un tribunal belga de denegar a Espanya l'extradició del raper Valtònyc s'ha discutit avui durant una vista pel recurs d'apel·lació de la fiscalia contra la decisió judicial. Fa dues setmanes el raper va quedar en llibertat quan un jutge de Gant (Flandes) va desestimar la petició espanyola d'entregar-lo per fer-li complir la pena de presó a la qual l'havia condemnat l'Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme, injúries a la Corona i amenaces per les lletres de les seves cançons. Després d'escoltar les parts, el jutge belga prendrà una decisió el 6 de novembre.

“Hem presentat els nostres arguments davant del jutge del Tribunal d’Apel·lació i s'ha fixat el 6 de novembre per comunicar la decisió”, ha explicat l’advocat del raper, Simon Bekaert. Mentrestant, Valtònyc continua en llibertat. "D’apologia al terrorisme no n'hi pot haver, perquè a Espanya ja no hi ha terrorisme de cap tipus: ETA i els GRAPO ja no estan actius, i no tinc cap relació amb ells”, ha recordat el raper quan ha sortit del tribunal. També ha rebutjat el delicte d’amenaces: “Hi ha hagut grups i cantants de rap com Eminem que tenen cançons que contenen frases molt violentes, que en el rap estan molt normalitzades. Això no se sosté”, ha dit, i ha afegit que considera que el cas “només s’està allargant en un procés que en realitat és qüestió de llibertat d’expressió”.

La defensa del cantant ha explicat que ha presentat al Tribunal d'Apel·lació els mateixos arguments esgrimits davant del jutge de primera instància de Gant: que tots els fets que se li imputen a Josep Miquel Arenas –el nom real de Valtònyc– s’emmarquen en la llibertat d’expressió.

Bekaert ha recordat que l'enaltiment del terrorisme “és un delicte que no existeix al Codi Penal belga”, i que, per tant, no hi ha “la tipificació” necessària perquè pugui ser incriminat. Un fet, segons Bekaert, que “també ha reconegut la mateixa fiscalia belga”. Tot i així, el fiscal encarregat del cas ha defensat l’extradició pels tres delictes.

En el cas d’injúries a la Corona, els advocats consideren les cançons del raper són llibertat d'expressió i que la condemna de l’Audiència Nacional va contra del l’article 10 de la Convenció de Drets Humans, sobre la llibertat d’expressió. Finalment, ha recordat que les amenaces tampoc es poden provar, i que l’extradició del cantant seria “una violació dels drets humans”.

La defensa, en qualsevol cas, s’ha mostrat “positiva i confiada” en el fet que el jutge del Tribunal d’Apel·lació arribarà a la mateixa conclusió que l’anterior jutge. Quan es prengui una decisió el 6 de novembre, si es ratifica la denegació de l’extradició, la fiscalia encara podria apel·lar davant el Tribunal de Cassació, tot i que no és una obligació. En canvi, si es decideix extradir el cantant, els advocats de la defensa ja han dit que apel·laran fins al final, al Tribunal de Cassació, al Tribunal de Justícia de la UE i al Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg. “Pot ser llarg, però esperem un resultat favorable el 6 de novembre”, ha assegurat Bekaert.



El cantant, que va arribar a Bèlgica al maig, va ser condemnat a tres anys i mig de presó a Espanya per enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes, calúmnies i injúries greus a la Corona i amenaces contra Jorge Campos, president d’Actúa Baleares.