La justícia belga rebutja l'extradició de Valtonyc

El raper Valtonyc ha quedat lliure de qualsevol càrrec. El jutge del tribunal de primera instància de la ciutat de Gant (Bèlgica) ha rebutjat l'extradició del cantant mallorquí Josep Miquel Arenas, condemnat a Espanya per enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona en les lletres de les seves cançons i per un delicte d’amenaces. El jutge ha determinat que tot està emmarcat en la llibertat d’expressió.

"La justícia belga ha decidit que no hi ha extradició i ha rebutjat els tres delictes: el d’enaltiment del terrorisme, el d'injúries a la Corona i el delicte d’amenaces”, ha explicat l’advocat del cantant, Simon Bekaert, a la sortida dels jutjats.

Segons la resolució del jutge, els fets pels quals es va condemnar el cantant a Espanya no estan tipificats a Bèlgica. "El jutge ha estat molt clar, això és llibertat d’expressió i cap de les frases de les cançons tenen cap contingut criminal, com hem argumentat tant a Espanya com a Bèlgica", ha afegit el lletrat Gonzalo Boye. Ara la fiscalia belga té 24 hores per recórrer -si vol- la decisió del jutge, i aquest disposarà de 15 dies per decidir.

No son delitos... se llama libertad de expresión — Gonzalo Boye (@boye_g) 17 de setembre de 2018

Per la seva banda, Valtonyc ha mostrat la seva felicitat per la decisió, tot i que ha assegurat que aquesta no és la fi del camí i que espera que el seu cas serveixi per a “la lluita sobre els drets fonamentals de llibertat d’expressió”. En aquest sentit, el raper ha explicat que portaran el cas davant del Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg per “crear un precedent”.

En la mateixa línia, Boye ha explicat "que estan treballant" per portar el cas a Estrasburg tot i que assegura "que no hi ha pressa". El lletrat ha afirmat que la resolució de la justícia belga és un missatge "per al Tribunal Suprem i l’Audiència Nacional perquè apliquin els estàndards europeus i evitin situacions tan vergonyoses”, i ha subratllat que la justícia espanyola encara està “a temps per rectificar”.

Valtonyc va ser condemnat a tres anys i mig de presó a Espanya per enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes, calúmnies i injúries greus a la Corona i amenaces contra Jorge Campos, president d’Actúa Baleares.

El raper és a Bèlgica des d’abans del 23 de maig i a principis de juliol va comparèixer per primera vegada davant del jutge, que va decidir deixar-lo en llibertat sota mesures cautelars, com ara no abandonar el país. Aquestes mesures s'hauran de revisar en funció de si la fiscalia decideix apel·lar el cas.

Valtonyc ara viu a Brussel·les i treballa com a informàtic.