El Suprem sentencia que l'art sacre que va marxar a Sixena no es podrà recuperar

La part catalana ha patit aquest dijous un nou revés en el litigi amb l'Aragó per les obres d'art del monestir de Sixena: el ple de la sala primera del Tribunal Suprem ha desestimat els recursos interposats per la Generalitat, el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i el Consorci del Museu de Lleida contra la sentència de l'Audiència Provincial d'Osca que va declarar nul·la la venda d'obres del monestir de Sixena a la Generalitat i al MNAC. Des del departament de Cultura critiquen que els mitjans de comunicació hagin rebut la sentència abans i expressen la seva "preocupació" "pel greu precedent que suposa, a partir del qual es pot provocar un allau de reclamacions –administratives o judicials- similars arreu del món, desestabilitzant tot el mapa museístic", i avancen que faran públiques les accions que emprendran després d'acabar d'analitzar la sentència.

"Està provat que els béns que són objecte de litigi formaven part del tresor artístic i del guarniment del monestir de Sixena en la data que va ser declarat Monument Nacional, per la qual cosa és règim de protecció propi que aquesta declaració ha d'estendre's també a aquest tresor artístic", diu la introducció de la sentència feta pública aquest dijous. També afirmen que el Suprem no comparteix la causa de nul·litat que sí que va apreciar l'Audiència Provincial d'Osca "d'infracció de les normes de protecció del patrimoni historicoartístic i la consideració que els objectes venuts fossin objectes fora del comerç". Les peces que no es podran recuperar són prop d'un centenar: el MNAC en va lliurar una cinquantena de poca rellevància el juliol del 2016 i la resta van sortir del Museu de Lleida escortades per les forces de seguretat el desembre del 2017, en una operació precipitada arran de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Entre aquestes altres peces sí que n'hi ha d'importants, com tres caixes sepulcrals del segle XV i quatre fragments d'un retaule d'alabastre barroc, obra de l'escultor Gabriel Joly. "Recordem que des que les obres són al monestir de Sixena -afirmen des de la Generalitat, se n’ha limitat l’accés del públic i es tem pel seu estat, ja que el monestir no reuneix les condicions mínimes per assegurar-ne una apropiada conservació. Tant el Departament de Cultura com el Museu de Lleida han reclamat insistentment davant del jutge autorització per visitar-ne les instal·lacions i sempre s’ha denegat sense cap motivació".

Crani, cullera, casulla: 53 objectes del MNAC es traslladen al monestir de Sixena

El ple del Tribunal Suprem basa la seva resolució en el fet que "el titular dels béns, la Reial Orde del Monestir de Sant Joan de Jerusalem de Sixena, és una persona jurídica diferent i independent a qui va actuar com a venedora en els successius contractes, que va ser la Reial Orde del Monestir de Sant Joan de Jerusalem de Valldoreix". Com que cada orde religiosa té una personalitat jurídica independent, els contractes de compravenda no compleixen "els requisits addicionals de la legislació civil".

En paral·lel a aquest litigi n'hi ha dos més en curs: el de les pintures murals de la sala capitular del mateix monestir i el de 111 obres de parròquies aragoneses que són al Museu de Lleida.

Satisfacció a l'Aragó

El conseller de Cultura d'Aragó, Felipe Faci, ha valorat positivament la sentència, com recull l'ACN, i ha manifestat la seva satisfacció davant una decisió que considera que "atribueix de manera definitiva" la propietat de les 97 obres afectades a l'Orde Santjoanista. El govern aragonès, ha destacat que des de la passada legislatura s'ha invertit més d'un milió d'euros en actuacions al monestir i ara, des de l'executiu, s'espera que les pintures murals que hi ha al MNAC segueixin el mateix camí "aviat". També reconeix que després de les sentències anteriors, la decisió del Suprem comunicada aquest dijous era "esperada" i ha confiat que el litigi obert en relació a les pintures murals segueixi el mateix recorregut i puguin "tornar aviat al Monestir de Sixena"