El Tricicle ajorna el seu comiat fins el 2020

Encara no han marxat del Teatre Victòria i el Tricicle ja ha anunciat el seu retorn. L'any que ve actuaran sis setmanes, a partir del 23 de gener de 2020, al Teatre Coliseum amb el seu 'Hits', l'espectacle que reuneix els seus millors números. Aquest dissabte havia de ser la seva última funció, però serà el dia que es posen a la venda les noves entrades. "Esperàvem que Barcelona ens tractaria molt bé, però s’han superat les nostres expectatives", diu Paco Mir per justificar l'ajornament d'un comiat que el públic no els deixa fer.

Després de cinc mesos de funcions al Teatre Victòria, han passat 138.696 espectadors per 'Hits' en 123 funcions, amb entrades exhaurides des del gener. "Després de moltíssimes peticions fetes pel públic a través d’e-mails, trucades a l'oficina o pel carrer", han optat per una repesca final, després de prorrogar al Victòria.

'Hits' va arrancar a Albacete el 9 de setembre de 2016, i continuarà a partir del 27 de març a Sevilla (fins al 7 d’abril), i després farà escala a Andorra la Vella, Sant Cugat, Pozuelo d’Alarcón o Manresa, entre altres. 'Hits' és el desè espectacle dels tres barcelonins, després de 'Manicomic', 'Exit', 'Slastic', 'Terrific', 'Entretres', 'Tricicle 20', 'Sit', 'Garrik' i 'Bits'.