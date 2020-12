Txarango suspèn definitivament la gira de comiat

No hi haurà gira de comiat de Txarango. Així ho ha decidit el grup després de pensar com reinventar el que s'havia dissenyat abans de la pandèmia: una gira titulada El gran circ, prevista per al 2020, programada en total per a més de 100.000 persones i amb totes les entrades exhaurides. "La gira d'El Gran Circ no s’ha pogut fer i avui dia encara no tenim cap perspectiva de quan la podríem dur a terme. Per aquest motiu hem decidit suspendre definitivament aquesta gira amb l’objectiu que quan les coses millorin puguem programar nous concerts de comiat adaptats a les possibilitats del moment", explica el grup en un comunicat en què admeten que els ha costat "molt prendre aquesta decisió, ja que hi ha moltíssima feina darrere del muntatge" que tenien a punt.

"Toca ser realistes i el format de grans aforaments de la gira d'El Gran Circ (pensada el 2019 abans de la pandèmia), l’espai interior de la carpa, el fet de comptar amb totes les entrades exhaurides, el disseny de l’espectacle i tot plegat no ens permeten cap flexibilitat a l’hora d’adaptar-nos a les mesures que puguin facilitar concerts en el futur pròxim. Ni volem ni ens podem permetre el luxe d’allargar eternament aquesta espera. Així que no ens queda cap altra solució que abandonar el format que teníem previst, retornar les entrades i començar a treballar des de zero en com acomiadarem el grup en aquests nous temps", afegeix el comunicat de Txarango.

Un disc amb col·laboracions inèdites

El grup ha obert un sistema de devolució de les entrades que consisteix en la possibilitat de rebre el reemborsament o bé bescanviar-les per un disc "inèdit, d'edició limitada i numerada" que només es podrà adquirir a través d'una reserva fins al 21 de febrer i que portarà per títol El gran ball. "Sabem que la situació econòmica que vivim la majoria de nosaltres és molt dura. Per aquest motiu, creiem que és un acte de responsabilitat que tothom qui vulgui o ho necessiti pugui recuperar els diners de la seva entrada", diu la banda. Les gestions per a la devolució o el bescanvi es poden fer a la web dels Txarango.

El gran ball, enregistrat al llarg del 2020 després de la publicació de De vent i ales, serà un disc doble amb portada il·lustrada per Ricardo Cavolo i "ple de col·laboracions inèdites" que inclou cançons del repertori de Txarango "cantades de nou al costat d'una quarantena d'artistes, amigues i amics del món de la música".

Tot just al final del confinament de la primavera, els Txarango van publicar el disc De vent i ales. Aleshores encara esperaven que l'evolució de la pandèmia els permetés reprogramar la gira de comiat. Però no podrà ser. Tampoc podran fer la gira europea per sales prevista per a principis del 2021. Per a les actuacions a Bilbao i Madrid, gestionades pel mateix grup, hi ha les dues mateixes opcions de retorn dels diners de les entrades o bescanvi pel disc. "Pel que fa als concerts de París i Amsterdam, les sales us retornaran directament els diners. París ho farà al llarg dels pròxims 15 dies i Amsterdam ho farà com a màxim tres mesos després de la data del concert. Londres ja ho ha fet. Estem a l’expectativa de què passarà amb el Clownia 2021 i desitgem que el Festival Cruïlla 2020, on no vam actuar, us hagi retornat els diners de la vostra entrada", explica el grup.