La UE imposarà quotes de producte europeu a Netflix i les plataformes de 'streaming'

La Unió Europea regularà el catàleg de les plataformes de 'streaming' amb una nova llei que imposarà quotes d'almenys un 30% de sèries i pel·lícules europees, segons ha confirmat a la revista 'Variety' el cap de la comissió reguladora de les comunicacions de la UE, Roberto Viola. La nova norma, que entrarà en vigor al desembre, també exigirà que els continguts europeus tinguin visibilitat en les plataformes. Segons Viola, la llei està a punt i només necessita el vot final, que serà "una mera formalitat".

La nova llei, que ja es covava des del maig i que s'emmarca en una revisió de les normes que regulen l'audiovisual, podria suposar una revolució en el model de finançament audiovisual europeu, molt dependent del finançament públic i de les quotes obligatòries d'inversió de les televisions privades. Amb la nova llei a la mà, plataformes com Netflix, la HBO, Amazon i Movistar estaran obligades a donar suport a l'audiovisual europeu, ja sigui finançant pel·lícules i sèries, adquirint els drets per emetre-les o fent una aportació a les institucions que subvencionen en cada estat la producció audiovisual. Aquest últim model ja està funcionant a Alemanya, on Netflix cobra un recàrrec especial en el preu de la subscripció.

Cada país de la UE tindrà una certa flexibilitat a l'hora d'aplicar la llei i podrà elevar la quota mínima del 30% al 40%, així com establir percentatges de producció original del país dins de la quota europea o bé optar pel model alemany d'afegir un càrrec extra al preu de les plataformes de 'streaming' per subvencionar la producció original. Netflix va litigar contra el govern alemany per aquesta taxa però va acabar perdent el judici.

Segons Viola, la UE publicarà a l'octubre xifres aproximades dels percentatges de producte europeu als catàlegs de les diverses plataformes de 'streaming' per ajudar els països membres de la Unió Europea a decidir com aplicar la llei. Netflix és actualment una de les plataformes que més inverteix en produccions europees: el 'Financial Times' informava a l'abril que Netflix invertiria el 2018 prop de 865 milions d'euros en coproduccions i contingut original europeu, i que multiplicaria per dos la inversió del 2017.