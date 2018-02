Valtonyc portarà la seva condemna de presó al Tribunal Europeu de Drets Humans

El raper Josep Miquel Arenas, conegut com a Valtonyc, portarà la seva condemna de tres anys i mig de presó al Tribunal Europeu de Drets Humans. En una entrevista a TV3 Valtonyc ha explicat que demanarà justícia a aquest tribunal ja que "no espera res" de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem va ratificar ahir la sentència de l'Audiència Nacional que condemna Valtonyc a tres anys i mig de presó per "enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus contra la Corona i amenaces contra Jorge Campos, president d'Actúa Baleares". L'advocat de Valtonyc va anunciar ahir que recorreran la sentència al Tribunal Constitucional.

El raper també ha explicat que se sent "un pres polític" i ha demanat llibertat d'expressió en la creació artística perquè "l'art no ha de tenir límits". "No hi ha violència en les cançons, l'art ha de ser provocatiu per denunciar els problemes i que hi hagi transformació social", ha afirmat.