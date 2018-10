Valtònyc publica cinc noves cançons sorgides dels "33 dies exactes tancat en una casa sense poder sortir"

El raper mallorquí Valtònyc ha publicat aquest dimarts 'Poemes per no tornar', un treball sorgit, com ha explicat ell mateix, de "33 dies exactes tancat en una casa sense poder sortir". El disc, amb cinc cançons amb lletra de Valtònyc i música instrumental d'ús lliure, és una retrospectiva personal feta des d'un lloc secret on diu que "no tornarà", i suposa "un adeu, un fins aviat per a ningú, per a tothom, a res, a tot".

POEMES PER NO TORNAR



33 dies exactes tancat a una casa sense poder sortir. Els motius són obvis. Amb pocs recursos, poques coses a fer i molt a dir vaig poder escriure sa majoria d'aquestes lletres/poemes en català. https://t.co/489FwbfbfP — Josep Valtònyc🎗 (@valtonyc) 23 d’octubre de 2018

Registrat, mesclat i masteritzat a Brussel·les per ell mateix, 'Poemes per no tornar' té peces com 'Mimetisme', en què el mallorquí parla d'un estiu "lluny de casa vivint un hivern cognitiu", i 'Sa cara oculta de sa pruna', en què admet que no serà "políticament correcte en aquestes altures" i parla de treure el cava "si se carreguen un fatxa". "Amb pocs recursos, poques coses a fer i molt a dir, vaig poder escriure sa majoria d'aquestes lletres/poemes", explica Valtònyc en la presentació del disc.

Les peces, amb un toc intimista, semblen explorar l'estat d'ànim de l'artista durant els seus dies "tancat", i mantenen el to reivindicatiu. "Tot és el mateix sense mi, seguirà tot rodant quan no siguis aquí, res mor, tot es transforma", diu a 'Mimetisme'. En una altra de les peces, Valtònyc es pregunta: "Ni jo mateix crec en jo mateix, idò, per què ho fan ells?" L'artista canta que l'han fet "màrtir d'una causa justa" però que no és "la llum" de ningú. "Jo he vingut aquí per liar-la parda i punt", diu a les cançons. I afegeix: "Soc un gilipolles, però he posat en dubte tot un estat".



Valtònyc està residint a Brussel·les, Bèlgica, on va fugir per evitar la presó. Un tribunal de primera instància va rebutjar l'euroordre emesa per la justícia espanyola contra ell, i ara el cas està pendent d'un recurs presentat per la fiscalia belga, que actua en nom de l'estat espanyol. El jutge ha d'anunciar el 6 de novembre si accepta el recurs o avala la primera decisió judicial de rebutjar l'euroordre. En qualsevol cas, hi haurà opció a un últim recurs.