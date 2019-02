Vargas Llosa diu que el ninot del rei a Arco "és una provocació, no té cap gràcia"

La primera jornada d'Arco ha arrencat amb calma, després de la sorpresa que va provocar l'escultura del 'Ninot' del rei Felip VI dimarts a la tarda. Malgrat que a primera hora d'aquest matí nombrosos periodistes i càmeres han tornat a la galeria d'Ida Pisani per fer el seguiment de l'obra de Santiago Sierra, les declaracions més dures les ha fet el premi Nobel Mario Vargas Llosa, que ha fet el discurs inaugural de la fira perquè enguany el país convidat és el Perú. Ha dit que l'obra era "una provocació" i n'ha menystingut el valor artístic: "No té cap gràcia, no hi ha cap mena d'inventiva, cap creativitat". Tot i així, a Vargas Llosa li sembla "bé" que la fira accepti "creacions dolentes" com creu que és la del 'Ninot'.

Pel que fa a les reaccions de l'organització, Carlos Urroz, que enguany tanca la seva etapa com a director d'Arco, afirma que prefereix centrar-se en el que és "positiu" i assegura que es poden comprar "més coses" a la fira pels 200.000 euros que costa el 'Ninot'.

La galerista del 'Ninot, Ida Pisani, explicava aquest matí que no havia rebut cap mena de reacció de l'organització i que li havien arribat diverses ofertes de col·leccionistes internacionals, com un museu privat de Panamà.

El comprador del 'Ninot' l'ha de cremar per contracte en el termini d'un any i només se'n pot conservar la calavera, que està feta amb un material ignífug, i els documents de la crema. Segons declaracions d'un portaveu de l'estudi de Santiago Sierra recollides per Europa Press, diversos col·leccionistes s'han interessat per l'obra però volen eliminar la clàusula "innegociable". "Malgrat que la fira acaba de començar, ja han vingut diverses persones molt interessades per l'obra, però el més difícil és aquesta clàusula innegociable que diu que l'obra s'ha de destruir. La volen indultar". "Totes les persones que s'han interessant per l'obra són de fora d'Espanya –afegeixen les mateixes fonts de l'estudi de Sierra– i això facilita la crema, perquè no hi hauria cap problema ni cap inconvenient si es fes en un altre lloc".

El portaveu de l'estudi de Sierra ha recordat que la crema es farà "al lloc on vulgui" el comprador, tant si és públic com privat. Pel que fa a una possible retirada de l'obra, el portaveu afirma que enguany no tenien sospites que es pogués produir. "Sabíem que podia generar rebombori però no una retirada, perquè s'hauria entrat en un bucle que no li vindria bé a la fira, que sembla que vol inaugurar una nova etapa". També neguen que la intenció de l'obra sigui "provocar".

Enguany la galerista Helga de Alvear exposa al lloc on l'any passat hi havia l'obra dels presos polítics de Santiago Sierra dues fotografies de maquetes de la Filharmònica d'Hamburg, de Candida Höfer. La galerista assegura que no hauria exposat el 'Ninot' per una qüestió de "respecte", perquè va anar a l'escola amb la reina Sofia.

Ara només queda per veure si Felip VI va a veure el seu 'Ninot' quan inauguri la fira aquest dijous.