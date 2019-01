El Vaticà no es vol pronunciar sobre l'exhumació de Franco

El Vaticà va anunciar ahir que no té res a dir sobre l'exhumació de les restes de Franco que vol dur a terme el govern espanyol. "Sobre el trasllat de les restes de Franco no tinc res a afegir –va dir el portaveu provisional de la Santa Seu, Alessandro Gisotti–. És un assumpte que pertoca a la seva família, al govern espanyol i a l'Església local".

En una nota, Gisotti va fixar així la posició del Vaticà sobre la negativa del prior del Valle de los Caídos, Santiago Pedrera, a autoritzar l'accés per fer-ho. Davant l'actitud del prior, el govern espanyol va anunciar la setmana passada que es dirigiria als seus superiors. El prior de l'abadia, que depèn en última instància del Vaticà, va rebutjar facilitar l'accés a l'executiu per a l'exhumació fins que no s'esgoti la via judicial, escudant-se en la falta d'acord amb la família de Franco. L'arquebisbat de Madrid manté la posició oficial que no s'oposa a l'exhumació, però apel·la a un acord entre el govern i la família Franco.

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va declarar que es parlarà amb els superiors del prior perquè són els que tenen "autoritat" per tramitar el procés de l'exhumació del dictador. La ministra va insistir que el més important és que el govern està decidit a tirar endavant el trasllat de les restes de Franco i ho farà "amb totes les garanties" i respectant els drets de la família Franco.