Velázquez i Toulouse-Lautrec, grans reclams d'un CaixaForum de luxe

260x366 'Moulin Rouge, La Goulue', d'Henri de Toulouse-Lautrec (1891) 'Moulin Rouge, La Goulue', d'Henri de Toulouse-Lautrec (1891)

El CaixaForum ha presentat aquest dimecres les exposicions de la nova temporada des de la confiança que li atorguen unes xifres de visitants envejables: la temporada 2017-2018 els vuit CaixaForum de l'Estat van rebre 2.713.000 visitants, un 17% més que l'any anterior. En global, el CaixaForum ja és el tercer museu de l'Estat, només superat pel Reina Sofia i el Prado. El CaixaForum de Barcelona, per la seva banda, és el tercer museu més popular de Barcelona amb 849.648 visitants, un 20% més que el període anterior.

Després dels èxits de les exposicions de Warhol (228.000 visites) i Disney (128.000), la nova temporada aposta per explorar la pintura del Segle d'Or, l'escena artística que va convertir París en la capital cultural de l'Europa noucentista i l'obra d'un dels grans representants de la bohèmia artística alemanya de principis del segle XX. Són els grans reclams d'una programació de llarg abast que també estudiarà el luxe de l'antiguitat i les avantguardes artístiques del segle XX.

Toulouse-Lautrec i Montmartre

El París de la Belle Époque

540x306 Coberta de 'La Vie à Montmartre', de Pierre Marie Louis Vidal (1891) Coberta de 'La Vie à Montmartre', de Pierre Marie Louis Vidal (1891)

Cinquanta obres de Toulouse-Lautrec i més de 300 d'artistes com Paul Signac, Pierre Bonnard o Henri-Gabriel Ibels reconstruiran a partir del 18 d'octubre l'esperit del París de la Belle Époque centrant-se en el barri més bohemi de l'època, refugi d'artistes i motor cultural de la ciutat. Produïda per CaixaForum, la mostra és un viatge històric al Montmartre dels cabarets, els cafès i les revistes satíriques, un ambient que ningú va plasmar millor que Toulouse-Lautrec. Segons Ignasi Miró, director de l'àrea de cultura de la Fundació La Caixa, Montmartre representa "el desafiament a les acadèmies i el triomf de la llibertat sobre les convencions i de la vocació sobre la seguretat de la vida burgesa".

Velázquez i el Segle d'Or

La primera gran mostra vertebrada per l'artista sevillà a Barcelona

540x306 'Mart', de Diego Velázquez (1638) 'Mart', de Diego Velázquez (1638)

Artista poc prolífic, Velázquez no va deixar un gran obra en quantitat, però sí en importància. Des del 16 de novembre fins al 3 de març, a Barcelona s'hi veuran set obres del sevillà, una xifra que pot semblar escassa però que és la més nombrosa reunida mai a la ciutat. Aquesta mostra, la primera que vertebra l'artista sevillà a Catalunya, la completen una cinquantena d'obres d'altres autors relacionats amb Velázquez: Ticià, Rubens, Luca Giordano, Jan Brueghel, Antonio Moro, Claudio de Lorena, Ribera, Zurbarán i Murillo, entre molts d'altres. Les obres de Velázquez que es veuran al CaixaForum són 'Mart', 'Felip IV', 'Juan Martínez Montañés', 'Isop', 'Bufó amb llibres', 'El príncep Baltasar Carles a cavall' i 'Adoració dels Reis d'Orient', l'única que ja s'havia exhibit a Barcelona. Cada pintura presidirà un dels set àmbits temàtics en què s'estructurarà la mostra: Art, Saber, Mitologia, Cort, Paisatge, Religió i Natures Mortes. L'exposició s'organitza en col·laboració amb el Museu del Prado.

Max Beckmann, una antologia

Un viatge a través de la trajectòria de l'artista alemany

540x306 'Quappi amb suèter rosa', de Max Beckmann (1932-1934). Oli sobre tela 'Quappi amb suèter rosa', de Max Beckmann (1932-1934). Oli sobre tela

Entre el seu naixement a Leipzig el 1884 i la seva mort a Nova York el 1950, la vida de Max Beckmann travessa un dels períodes més interessants de la cultura europea, el Berlín bohemi i il·lustrat de les primeres dècades del segle XX, però també la tragèdia de l'exili d'algunes de les seves grans figures. Des del 21 de febrer fins al 26 de maig, el CaixaForum recorrerà l'obra de Beckmann en una mostra antològica organitzada en col·laboració amb el Museu Thyssen-Bornemisza i que només es podrà veure al museu madrileny i al CaixaForum Barcelona. No és la primera exposició sobre l'artista alemany que es fa a Espanya, però sí la primera gran antologia d'un pintor preocupat per temes com el dolor, la pèrdua, la identitat i la mort. Dividida en dues parts, l'exposició recollirà en un apartat les obres fetes a Alemanya abans del 1937 i en l'altre els treballs realitzats durant l'exili.

Celebració del luxe

Una exploració del paper que jugava el luxe en les cultures de l'antic Pròxim Orient

540x306 Clip per subjectar la caixa on es transportaven els arcs i les fletxes. Takht-i Kuwad, Tadjikistan, 500-400 aC Clip per subjectar la caixa on es transportaven els arcs i les fletxes. Takht-i Kuwad, Tadjikistan, 500-400 aC

Per molt enrere que anem en el temps, sempre trobem que alguns van posseir més riqueses que uns altres. Del 5 d'abril al 18 d'agost, el CaixaForum explorarà el paper que el luxe va jugar en les cultures de l'antic Pròxim Orient, posant el focus en civilitzacions mil·lenàries com la dels assiris o a dels fenicis o en el paper dinamitzador de la cultura del luxe de personatges històrics com Alexandre Magne. La mostra, rica en objectes d'or i de gran bellesa, posa en valor la xarxa d'artesans i professionals que genera la indústria del luxe i la importància dels intermediaris. Com explica Ignasi Miró, en aquells temps el concepte de luxe ja era molt similar al d'ara: "Era prescindible, exclusiu, afalagador i opulent. S'exhibia per reforçar el poder polític, per intimidar els enemics i com a tribut dels oprimits". Però el luxe no és exclusiu de les elits, i la mostra també il·lustra el sorgiment d'imitacions i còpies barates dels objectes de luxe.

Les avantguardes històriques 1914-1945

La col·lecció de l'IVAM nodreix una mostra de les grans figures de principis del segle XX

540x306 'Transport', de Gustav Klucis (1929) 'Transport', de Gustav Klucis (1929)

L'Institut Valencià d'Art Modern fa 30 anys i el CaixaForum ho celebra amb una exhibició construïda a partir del fons de l'IVAM. Artistes destacats de les primeres dècades del segle XX i que van contribuir a donar forma a la modernitat integren la mostra, que es podrà veure al CaixaForum del 12 de juny al 15 de setembre. Un dels eixos seran les obres que es mouen en el registre poètic i oníric, orbitant el surrealisme i el dadaisme, d'artistes com Man Ray, Kurt Schwitters i Raoul Hausmann. També hi haurà un eix centrat en l'art més abstracte d'aquest període, i finalment una sèrie d'obres d'un art més compromès i reivindicatiu. La mostra la completarà un "contrapunt", segons Ignasi Miró, format per objectes de la col·lecció de disseny Alfaro Hofmann.

Col·lecció pròpia: emocions i estratègies

'Poètiques de l'emoció' i 'La pintura: el repte permanent' es nodriran del fons de la Fundació La Caixa

540x306 'Homuncle', de Manuel Millares (1960) 'Homuncle', de Manuel Millares (1960)

La col·lecció de l'Obra Social La Caixa aportarà les obres de dues exposicions de la temporada. 'La pintura: el repte permanent', que es veurà del 27 de juny al 13 d'octubre, parlarà de la necessitat de la pintura de reinventar-se constantment aplegant obres de generacions actuals que es fan les mateixes preguntes que els autors de les avantguardes pictòriques dels anys 50. Són respostes múltiples per a un mateix objectiu: que la pintura no passi a ser un art obsolet. Inclou obres de Robert Ryman, Agnes Martin, Sigmar Polke, Gerhard Richter, Wolfgang Tillmans, Franz West i Erhard Walther, entre d'altres. Del 7 de febrer al 19 de maig, 'Poètiques de l'emoció' examinarà la importància de les emocions en la història de l'art contraposant obres de diverses èpoques. Comissariada per Érika Goyarrola, la mostra es nodrirà de la col·lecció pròpia però també de préstecs de centres com el MNAC. Entre els artistes contemporanis presents hi ha Bill Viola, Manuel Miralles, Shirin Neshat, Esther Ferrer i Colita.