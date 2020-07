VerdCel estrena la cançó ‘Mans de cel’, dedicada al personal sanitari

VerdCel, la proposta de cançó d'autor del músic d'Alcoi Alfons Olmo, ha llançat una peça molt especial amb vídeo del projecte SOS. Es tracta de Mans de cel, una cançó dedicada a les persones sanitàries que "ens cuiden dia rere dia i hi deixen el cos, el cap i el cor per nosaltres lluitant contra aquesta nova malaltia", tal com explica Olmo.

"La música i el vídeo d'aquest nou llançament és col·lectiva –diu–. Perquè l'agraïment és col·lectiu, enorme i sentit, el que es mereixen eixes heroïnes i herois, amb eixes mans de cel", com d'àngels, que han fet i fan el que poden i més per superar tota aquesta situació des de primeríssima línia. La cançó està basada en testimonis reals, i la veu és l'ànima de les seves verdaderes protagonistes.

Hi ha feina feta des de la distància i col·laboracions arribades de tot el país i més enllà. Al cant Iria (Blanes) i Paula Berenguer (Madrid i Alcoi), que també ha recitat i ha fet una interpretació que porta el fil argumental. A més hi participen i hi apareixen el productor musical del disc, Toni Medialdea (Sant Adrià de Besòs); els músics habituals de VerdCel, Marcel Ferrer (Sant Andreu de Llavaneres) al piano i Raül Lorenzo (Sants) al caixó; la mateixa realitzadora dels vídeos, Laura Vaughan (Colòmbia); així com Daniel Olmo (Olocau), que sempre treballa les il·lustracions, l'art i el disseny dels treballs de VerdCel. També s'ha comptat amb la complicitat de Joan Sandín (Alcoi) en les gravacions de Paula, així com d'Albert de la Rosa (Colòmbia), correcció de color, i de Cristian Pallejà (Barcelona) des de Caballo Grande a les mescles de la cançó".

Mans de cel s’engloba en el projecte urgent SOS, el qual ha anat creixent dia a dia. Des de l'aïllament, el procés ha estat totalment diferent en la creació respecte als treballs habituals. També ha estat atípica la manera de donar-lo a conèixer. Com explica Olmo: “La finalitat de la primera fase més immediata i virtual ha estat la d’acompanyar els seguidors i que també elles i ells, veient i escoltant els vídeos i les cançons publicades, ens feren companyia des del confinament. I en aquesta nova i segona fase, tothom pot entrar a formar part del projecte i finalitzar els processos oberts, participant en aquesta campanya de micromecenatge, per possibilitar la seua forma física i definitiva en llibre CD”.