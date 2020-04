Viatjar pel patrimoni català a cop de clic

Malgrat que els museus i els llocs patrimonials estan tancats per l'estat d'alarma, les noves tecnologies permeten tornar virtualment a institucions com el Teatre Museu Dalí i el Museu del Disseny. La varietat de materials a l'abast és impressionant, com es pot veure amb tots els continguts que es poden trobar en els diferents canals de la direcció general de Patrimoni Cultural de la Generalitat. I en el terreny de les institucions privades, també es poden visitar les exposicions de la Fundació Vila Casas sense sortir de casa, entre més propostes.

Exposicions i visites virtuals

651x366 Recreació del primer daguerreotip fet a Barcelona per Ramon Alabern / MNACTEC Recreació del primer daguerreotip fet a Barcelona per Ramon Alabern / MNACTEC

Amb l'estat d'alarma una multitud d'institucions han tornat a convidar el públic perquè visiti les seves exposicions virtuals, com Traços de llum (col·lecció de daguerreotips del MNACTEC) , Per bruixa i metzinera. La cacera de bruixes a Catalunya (Museu d'Història de Catalunya) i Francesc Boix: dels camps de concentració al fotoperiodisme (Museu d'Història de Catalunya).

Gràcies a les noves tecnologies, també es poden visitar virtualment diferents equipaments del país, com el Teatre Museu Dalí, el Museu del Disseny i el Pavelló Mies van der Rohe.

La Fundació Vila Casas també ha convertit en virtuals les seves exposicions físiques, com les que dedica a Enric Ansesa i Andrea Torres Balaguer. També donen veu a diversos artistes de la seva col·lecció perquè expliquin com passen els dies a casa a l'apartat Càpsules de confinament. Hi podreu trobar els testimonis de David Bestué, Albert Serra, Antoni Llena, Àngels Ribé i Eulàlia Valldosera, entre altres.

Llegir sobre patrimoni



Romànic per als més petits

El programa Romànic Obert inclou diversos vídeos per acostar el romànic al públic infantil i juvenil. A més de Decora la teva església, se'n poden trobar altres com El campió del Romànic, Méteo Romànic i Bona cuina.

El patrimoni en 3D

Les tècniques 3D s'han convertit en una eina imprescindible per fer recerca patrimonial, rèpliques i recreacions històriques. En aquest article trobareu diversos casos d'èxits a Catalunya, i un altre reportatge sobre l'ús del 3D en la restauració de Notre-Dame:

Precisament la recerca sobre el jaciment d'Ullastret és un dels casos que més s'ha beneficiat de les noves tecnologies, com es pot veure en aquest vídeo:

Viatge a l'Ullastret de fa 22 segles en 3D Les restauracions del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

El Centre de Restauració de Béns Mobles a Catalunya ha penjat al canal de YouTube de Patrimoni de la Generalitat vídeos del projectes més rellevants que han portat a terme en els últims anys, com la restauració de la portalada del monestir de Ripoll:

En aquests enllaços podeu trobar els reportatges de la restauració de la portalada de Ripoll publicats a l'ARA:

Al canal de Patrimoni de la Generalitat també hi trobareu vídeos de la restauració de la Capella dels Dolors de Mataró, la restauració del Mosaic de Can Pau Birol i la de les portes de l’orgue de la Catedral de Tarragona.

Les audioguies

Si us costa concentrar-vos i llegir molta estona, els museus també posen a l'abast del públic les seves audioguies. Us en posem dos exemples: Els fills, la transformació del camp, del Museu de la Vida Rural i Dau al Set i segones avantguardes, del Museu Joan Abelló.



Museus catalans a Google Art Project

Gairebé 20 museus catalans es van adherir a Google Art Project el 2016, per oferir al públic una experiència més pròxima a la realitat de les obres, documents audiovisuals per posar-les en en context, uns altres documents històrics i entrevistes, entre més continguts. En aquest enllaç podeu consultar el compte del Museu Nacional d'Art de Catalunya i en aquest altre el del Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa.

També trobareu a Google Art Project la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, la Fundació Municipal Joan Abelló, la Fundació Pau Casals, el Museu Cau Ferrat, el Museu d’Art Jaume Morera, el Museu d’Art Modern de Tarragona, el Museu Maricel, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el Museu Romàntic, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Museu Episcopal de Vic, la Fundació Rafael Masó, les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, el Museu Terres de l’Ebre i el Museu d’Art de Girona.