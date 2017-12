Veïns de Vilanova de Sixena s'acosten al monestir per veure com arriben les peces des de Lleida

Els veïns de Vilanova de Sixena han començat a acostar-se fins al monestir, situat fora de la localitat, per veure com arriben els 44 béns del cenobi des de Lleida, on s'estan finalitzant les tasques d'embalatge. El magistrat del jutjat de primera instància i instrucció número 1 d'Osca, Antonio Martín, va donar com a termini a la Generalitat aquest dilluns, 11 de desembre, per retornar els 44 béns del Reial Monestir de Vilanova de Sixena que es troben al Museu de Lleida i va dictar una providència per autoritzar la Guàrdia Civil a intervenir si calia per entrar al centre museístic a partir de la mitjanit d'aquest dilluns a recollir les obres.

Tècnics del govern d'Aragó es troben des de les 4 hores d'aquest dilluns al Museu de Lleida embalant els 44 béns de Sixena per traslladar-los al monestir del municipi aragonès.

L'alcalde de Vilanova de Sixena, Ildefonso Salillas, ha explicat que s'ha emès un comunicat per informar els habitants de la localitat que a partir de les 11.30 hores es podien acostar al monestir.



Salillas ja hi és, i des d'allà ha comentat que de moment hi ha molts mitjans de comunicació i ja hi han començat a arribar alguns veïns.

L'alcalde ha indicat que el govern d'Aragó encara no li ha comunicat que s'hagi finalitzat l'embalatge d'aquests 44 béns, per la qual cosa s'ha mostrat prudent en felicitar-se per l'arribada d'aquestes peces. Igualment, ha comentat que des de Catalunya "diuen que queden molts recursos" judicials, si bé ha opinat que "no tenen gaires possibilitats de prosperar".



En aquest sentit, ha apuntat que podria presentar un recurs de cassació al Tribunal Suprem, per bé que aquest últim "ja coneix el cas i ja va resoldre al nostre favor quan es va plantejar un conflicte de jurisdicció", que també va ser presentat davant el Tribunal Constitucional, on es va guanyar igualment, ha detallat.

Intervenció de la Guàrdia Civil



L'alcalde ha reconegut, respecte a la intervenció de la Guàrdia Civil, que "a ningú no li agrada que treguin les coses d'un museu", però ha esgrimit que això no hauria sigut necessari si Catalunya les hagués retornat en compliment d'una sentència judicial, com va fer el juliol del 2016 amb 51 peces més de Sixena.

Davant "la negativa" i la "desobediència" a la justícia, la intervenció dels cossos i forces de seguretat de l'Estat "és una eina que té la democràcia", ha sostingut Salillas.

Sobre la concentració que té lloc davant el Museu de Lleida, ha apuntat que "a Salamanca també hi va haver protestes, s'hi van concentrar 80.000 persones" i "també hi van ser els cossos i forces de seguretat de l'Estat", ha dit en referència al trasllat des de l'Arxiu de la Guerra Civil Espanyola a Salamanca a Catalunya de documentació confiscada durant l'ocupació d'aquesta última.