Visca el Carles Santos simfònic!

Els elogis fan una corrua quan es recorda Carles Santos (1940-2017). “L’haurien d’anar homenatjant constantment. De fet, més que homenatjar-lo, fer-lo sonar”, suggeria ahir Jordi Oriol, director escènic de l’espectacle SE’NS N’HA ANAT EL SANTos AL CEL, que es podrà veure i sentir avui a la Sala Gran del Teatre Nacional (TNC). En aquest “concert a partir de Carlos Santos” hi participen l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) al complet, el tenor Antoni Comas i la imprevisible Wanda Pitrowska, alter ego escènic del director del TNC, Xavier Albertí.

“Serà un ventall divers, bonic i representatiu del que és el Carles”, diu Oriol mirant de resumir el concepte d’un homenatge de naturalesa necessàriament simfònica en què es vol anar més enllà de l’anècdota del Santos que “destrossava pianos”. “L’espectacle ha volgut ser sobretot un concert amb aquesta formació esplèndida, l’OBC, que sona meravellosament bé. Volem que la música estigui per sobre de l’anècdota”, insisteix Oriol. No obstant això, no hi faltaran col·lisions escèniques i musicals fidels a l’esperit juganer i transgressor de Santos, com ara Homenatge glòtic a Johnny Weissmüller. Es tracta d’una creació d’Albertí-Pitrowska en què dialoguen la Cavalcada de les valquíries wagnerianes amb el crit que feia Weissmüllerquan interpretava al cinema el personatge de Tarzan. Aquí la veu cantant serà la d’Antoni Comas, company del músic de Vinaròs en diverses aventures. “L’Antoni comença vestit de frac i acaba com Tarzan, volant sobre els músics de l’orquestra. Com a mínim serà sorprenent”, adverteix Albertí.

El concert, que proposa un passeig pel repertori de Santos, començarà amb L’esplèndida vergonya del fet mal fet, set moviments per a pianola del 1995. Tot seguit hi haurà Sama Samaruck Suck Suck, del 2002, i l’espectacular Belmonte, “el gran prodigi del Carles Santos simfònic”, tal com recorda Albertí. Els 87 músics de l’OBC, que en el primer moviment de Belmonte han de tocar la mateixa nota a l’uníson, interpretaran la peça sota la direcció de Pitrowska i el concertino Vlad Stanculeasa i seguint la versió orquestral que n’ha fet Jordi Cornudella a partir de l’original de Santos per a banda simfònica.

L’homenatge, que també forma part del Barcelona Obertura Spring Festival, és fruit de la col·laboració de L’Auditori i el TNC, dos equipaments que ahir van demanar més fermesa en el compromís cultural de l’Ajuntament de Barcelona. Segons Xavier Albertí, cal que el consistori es prengui “seriosament” la potència d’aquest “ pool cultural” en què també hi ha el Museu del Disseny. “Cal fer un èmfasi en la necessitat que aquesta plaça de les Arts s’entengui com a tal”, afirma Albertí.