Zombis, màgia i superpoders, les estrenes del cap de setmana

'ZOMBI CHILD' (4 estrelles)

Bertrand Bonello connecta el folklore vudú d'Haití i l'angoixa adolescent d'un internat parisenc

Després de la seva estilosa incursió en el gènere biogràfic ( Saint Laurent) i d'una fascinant però incompresa aproximació al terrorisme ( Nocturama, que va arribar poc després dels atemptats de París del 2016), Bertrand Bonello (Niça, 1968) torna a la càrrega amb un film misteriós i hipnòtic com l'Haití dels rituals vudú i els zombis que vaguen pels camps, un món que el director francès entrelliga amb un internat parisenc exclusiu per a les descendents dels guanyadors de la Legió d'Honor. Saltant de l'Haití dels 60 al París d'avui dia, Zombi child, que divendres arriba als cinemes, explora l'amistat d'un grup de noies i la connexió directa d'una d'elles amb la màgia i el folklore haitià. Així, entre cançons rap francès i càntics rituals Bonello, firma un film de zombis polític, sensual i, sí, també terrorífic. Segueix llegint. Estrena als cinemes el 14 d'agost

'LITTLE MONSTERS' (2,5 estrelles)

Lupita Nyong'o destaca en una irregular comèdia zombi

A mig camí entre la figura monstruosa, la criatura patètica i l’ésser insurrecte, el zombi ha esdevingut un dels arquetips més elàstics del cinema de gènere. Capaç de servir tant a Hollywood com als autors independents (de George A. Romero a Jim Jarmusch), el zombi ha estat objecte de paràboles polítiques sobre la indefensió del desheretats, però també ha sabut donar peu a exercicis evasius, tocats per un hedonisme salvatge i abocats a la comèdia negra. Aquesta segona via és la que emprèn el film australià Little monsters, que situa un rocker fracassat, una mestra d'escola bressol i els seus innocents alumnes en el cor d’un brot zombi provocat per l’exèrcit dels Estats Units. Escrita i dirigida per l’actor i realitzador australià Abe Forsythe, Little monsters entrecreua sense gaire encant l’odissea de supervivència, la història d’aprenentatge i maduració i la crònica sentimental, convertint el còctel genèric en un entreteniment puntualment efervescent, però d’efecte efímer. Segueix llegint. Estrena als cinemes el 14 d'agost



'NEKROTRONIC' (1,5 estrelles)

Una comèdia d’acció diabòlica que arriba tard a la festa de la nostàlgia

A Nekrotronic, un jove que buida foses sèptiques descobreix una conspiració per robar ànimes humanes i s’uneix a un grup de caçadors de dimonis. El recorregut narratiu posterior està esquitxat de crítiques superficials (ridiculitzar l’ús compulsiu dels mòbils, que són canals de possessió diabòlica) i de transgressions aparents. Perquè el mascle beta Howard, que sembla un tipus d’heroi alternatiu, resultarà el poderós hereu d’un llinatge il·lustre i acabarà salvant les heroïnes de còmic que el rescataven inicialment. Segueix llegint. Estrena als cinemes el 14 d'agost



'PROYECTO POWER' (2,5 estrelles)

Els superpoders són una droga a l'últim film d’acció de Netflix

Els directors de Proyecto Power insisteixen molt en el fet que aquesta no és una pel·lícula de superherois, però els seus personatges semblen no fer-los gaire cas. La majoria fa un ús abusiu d’unes pastilles que donen increïbles poders momentanis a qui les consumeix, des d’immunitat als impactes de bala fins a la capacitat de fer servir els propis ossos com a armes esmolades. Si en temps de Stan Lee i Chris Claremont els posseïdors d’habilitats extraordinàries eren condemnats a la marginalitat i la incomprensió, ara tothom vol sentir-se mutant durant uns minuts. Segueix llegint. Disponible a Netflix