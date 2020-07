L'Ajuntament de Barcelona no tramitarà els permisos dels espectacles del Grec que no compleixin totes les condicions

L'Ajuntament de Barcelona no demanarà al Procicat l'autorització per celebrar aquells espectacles del Festival Grec que no compleixin totes les condicions sanitàries i de seguretat establertes. Segons recull l'ACN, el tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Subirats, considera que serien "poc creïbles" si tramitessin els permisos del festival "en bloc" i no distingissin entre els llocs a l'aire lliure i els que són tancats. Ho ha exemplificat amb dos "extrems": el Teatre Grec i el Jamboree. "Hi haurà algun cas en el qual tenim dubtes que realment es puguin complir totes les condicions que es demanen, i ja no tramitaríem aquest espectacle", ha dit Subirats aquest dimarts en declaracions a la SER Catalunya. Tanmateix, ni l'Ajuntament de Barcelona facilita la llista dels espais culturals per als quals ha sol·licitat el permís al Procicat per fer-hi activitat ni la Generalitat fa pública la llista dels espais autoritzats.

El director del Grec, Cesc Casadesús, ha explicat que els dos concerts previstos per al Jamboree el 23 i el 30 de juliol de Clarence Bekker Band no es faran i que la sala continuarà tancada. Ara com ara també continua tancada la Filmoteca, que acollia al Grec una retrospectiva sobre el cineasta mexicà Carlos Reygadas, tot i que la Generalitat ha demanat que es torni a obrir.

"Des de dilluns tenim un auditor visitant tots els espais del Grec i valorant si tenen les situacions adequades", ha dit Casadesús, que espera tenir-ne avui l'informe final. El director del Grec també ha admès que "a vegades no s'ha reaccionat amb la prestesa que caldria" i ha afegit: "Sé que ahir vam anar tard a respondre, perquè la confirmació que podíem fer el festival va trigar a arribar. Vaig pensar que no vindria ningú al teatre però vam omplir. Noto que la gent té ganes de venir i té la sensació que la cultura és segura".

Pel que fa al Cruïlla, ha rebut autorització per tirar endavant la programació de tots els espais, inclòs el Teatre Victòria. Tanmateix, ha decidit tancar l'escenari del Disseny Hub i no obrir el de la plaça Univers, que havia d'estrenar Def Con Dos el dijous, 23 de juliol. Arran de la situació sanitària, el festival s'estima més no obrir nous espais per responsabilitat. Ara el Cruïlla treballa per reprogramar les actuacions de la plaça Univers i el Disseny Hub en uns altres espais. D'altra banda, s'ha cancel·lat el concert del grup Maldita Nerea previst per al dimecres, 23 de juliol, a l'Anella Olímpica.

La Generalitat va anunciar ahir que donava llum verda al Festival Grec, el Cruïlla XXS i el Festival de Pedralbes. El Govern va autoritzar així els tres esdeveniments com a excepcions dins les restriccions pel coronavirus anunciades divendres de la setmana passada, que prohibeixen els espectacles culturals a Barcelona, en tretze municipis metropolitans, el Segrià, la Noguera, Figueres i Vilafant.