Woodstock celebrarà el 50è aniversari amb un festival de música a Nova York

50 anys després del llegendari Festival Woodstock, Nova York acollirà un festival de música de tres dies de la mà d'un dels cofundadors de l'original del 1969, Michael Lang, segons ha informat la revista ' Rolling Stone'.

L'esdeveniment està programat del 16 al 18 d'agost a la localitat de Waltkin Glen i, tot i que no es coneix el cartell, Lang explica que hi predominaran els ritmes del "hip-hop, el rock i una mica de pop" i que també hi assistiran "algunes de les bandes hereves del festival original". De moment ja s'hi han inscrit 40 grups.

Woodstock ja havia intentat reviure en diferents ocasions: una el 1994 i l'altra el 1999. Aquesta última Lang la veia més similar a "una festa de la MTV". Així doncs, en aquesta ocasió ha decidit apel·lar a un retorn "a les arrels i intencions originals" del festival, que va congregar milers de joves creients d'una contracultura que rebutjava la violència provinent de la Guerra del Vietnam i que donava la mà al moviment 'hippie'.

"Woodstock, en la seva encarnació original, tractava sobre el canvi social i l'activisme", subratlla Lang, un model que vol repetir en aquesta edició portant "energia" als joves mitjançant l'entreteniment, el cinema i ONGs que els captivin amb causes com la lluita contra l'esclafament global. Lang ho compara amb el festival Coachella, o altres de més joves, que considera que pocs tenen "impacte social".

Per fer més atractiva l'estada per a un públic més intergeneracional, una de les opcions d'allotjament serà el 'glamping', una tendència que combina el càmping i el glamur amb "un llit real, una cadira i una bombeta". Les entrades sortiran a la venda el febrer, moment en què també s'anunciaran els artistes. S'espera que el públic arribi a les sis xifres.