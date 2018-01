El govern aragonès ordena retirar un llibre de text d'una editorial catalana "per manipulació històrica'

El govern de l'Aragó ha ordenat retirar un llibre de text de l'editorial barcelonina Casals pel que considera "manipulació de la història", segons ha denunciat la consellera d'Educació, Cultura i Esport, Mayte Pérez. L'executiu aragonès critica que el llibre, de literatura universal, parlava de 'Corona catalanoaragonesa' en comptes de 'Corona d'Aragó'. La publicació es feia servir en una optativa de primer de batxillerat de l'Institut Ramon y Cajal d'Osca que tenia 16 alumnes. La directora provincial va donar l'avís al govern de l'Aragó, que ha ordenat retirar aquest llibre de tots els centres que el facin servir. A més, l'executiu aragonès enviarà una queixa a l'editorial.

El nom històric és 'Corona d'Aragó', però els historiadors contemporanis utilitzen el terme 'Corona catalanoaragonesa' per reflectir més bé la correlació de poder entre l'Aragó i l'actual Catalunya. A més, Catalunya no va ser mai una possessió aragonesa. La unió entre l'hereva de l'Aragó, Peronella, amb el comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, l'any 1137, va encetar una unió dinàstica que va durar molts segles.



El govern de l'Aragó ha fet una crida als centres educatius perquè revisin tots els llibres que tinguin de l'editorial Casals per si hi ha "algun tipus de falsedat en la informació", tal com ha explicat Pérez.



L'executiu aragonès posarà en marxa una comissió d'assessorament que detecti "errors històrics" en llibres de text no només de l'Aragó, sinó també de les "comunitats autònomes limítrofs". L'objectiu de la comissió és "posar en relleu la història" de l'Aragó "sense falsejar la realitat".