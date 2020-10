El sector de l'art, descontent amb la gestió de la Fabra i Coats

Després de la confirmació de l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) de la divisió de la Fabra i Coats en dos projectes separats –una fàbrica de creació i un centre d'art–, al contrari del que s'havia anunciat en l'últim concurs públic el 2019, el sector ha reaccionat. Les associacions Art Barcelona Associació de Galeries (Abe), l'Associació de Crítica d'Art de Catalunya (ACCA) i Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya (PAAC) han mostrat el seu descontentament a través d'un comunicat conjunt.

La fusió entre els dos centres ja va ser qüestionada en el seu dia per les tres associacions, que ara s'han mostrat perplexes per aquest canvi sobtat. Qualifiquen de "degradant" el càrrec de Joana Hurtado, escollida fa un any i mig per dirigir els dos centres, i opinen "que no pot ser discrecional i hauria d'atendre les mateixes variables que van portar a la selecció del projecte i al nomenament d'Hurtado". Joana Hurtado seria cessada i recontractada com a autònoma per dirigir el Centre d'Art mentre que l'Icub gestionaria internament l'activitat com a Fàbrica de Creació fins a convocar un nou concurs.

Al comunicat també recorden el cas de la Virreina Centre de la Imatge i la gestió de la seva direcció amb Valentín Roma "al llarg de quatre anys en règim de treballador extern" i assenyalen la situació precària del sector. Les associacions també s'oposen a una possible fusió entre la Virreina i La Capella i remarquen "les contradiccions" que suposaria la unió entre els dos centres després de l'anunci de l'Icub. Finalment, demanen a l'Ajuntament de Barcelona que "repari la situació de crisi que s'ha produït en relació a la direcció de la Fabra i Coats" i insisteixen en l'organització d'un concurs públic per a la direcció de La Capella "d'acord amb els principis de bones pràctiques i en diàleg amb el sector de les arts visuals".