David Hockney destrona Jeff Koons i es converteix en l'artista viu més cotitzat

L'obra de David Hockney 'Portrait of an artist (pool with two figures)', de 1972, va acaparar aquest dijous totes les mirades en la subhasta que va celebrar Christie's a Nova York, en què va trencar un rècord en enfilar-se fins als 90,3 milions de dòlars. És el preu més alt que s'ha pagat per una peça d'un artista viu i la suma, en la qual s'inclouen taxes i impostos, va fer que Hockney destronés amb facilitat l'artista nord-americà Jeff Koons, que fins ara ostentava aquest rècord. El 2013 el seu 'Balloon dog' es va vendre per 58,4 milions.

'Portrait of an artist (pool with two figures)' va ser rebuda a la sala de Christie's amb un murmuri d'entusiasme per part dels assistents i, després d'iniciar-se la venda, que es va iniciar en 20 milions de dòlars, va assolir els 60 milions en menys de mig minut i va acabar en 80 milions després d'una llarga i tibant "batalla".

315x325 Jeff Koons era fins ara l'artista viu més cotitzat / Jeff Koons Jeff Koons era fins ara l'artista viu més cotitzat / Jeff Koons

D'aquesta manera, després de sumar les taxes i els impostos que el comprador haurà de pagar, la peça va assolir un preu de 90.312.500 dòlars, amb la qual cosa va superar en més de 30 milions l'anterior xifra històrica de Koons i els seus globus. L'obra de Hockney, de grans dimensions, està considerada una de les tres peces més importants de l'artista britànic, de 81 anys, i és l'única en la qual va combinar dues de les seves representacions recurrents: una piscina i un doble retrat.

El pintor britànic, que es va començar a fer conegut al Regne Unit en la dècada dels 60, s'ha convertit en un dels artistes vius més populars, encara que el seu treball inicialment no era percebut amb serietat pels colors tan cridaners que utilitza i unes figures massa realistes. Tanmateix, ara viu un renaixement comercial i de reputació gràcies a tres retrospectives recents, entre les quals una al Museu Metropolità de Nova York i una altra a la Tate Britain que han batut rècords d'assistència.

El mercat, més propens a invertir en artistes vius

Els experts assenyalen que el preu històric d'aquest Hockney i altres vendes que s'han anat veient aquesta setmana de subhastes, la més important de l'any, apunta el fet que el mercat està rotant cap a peces d'artistes vius en una reacció davant dels preus desorbitats d'obres clàssiques.

En la mateixa subhasta, va sortir a la venda una altra obra de Hockney, 'Sprungbrett mitSchatten (Paper Pool 14)', pintada el 1978, que tenia un valor benvolgut de 6 a 8 milions de dòlars i que es va vendre per més de 7,2 milions. A la subhasta també van destacar un Mark Rothko, 'Untitled (Rust, Blackson Plum)', pintat el 1962 i en mans de l'adinerat i poderós clan dels De Menil des de 1979. La peça del mestre de l'expressionisme abstracte havia estat valorada per Christie's en un mínim de 35 milions de dòlars i un màxim de 45, però només va aconseguir superar per poc l'estimació més baixa a aconseguir els 35,7 milions.

La venda d'art contemporani va a l'alça, com ho demostren en aquesta setmana de subhastes milionàries a Nova York les xifres ofertes avui per la casa Sotheby's, que calcula que les seves vendes en art s'han situat en 1.600 milions de dòlars aquest any, un 22% més que el 2017.