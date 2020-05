L'associació de tècnics d'espectacles lamenta que quedin fora de les mesures del ministeri

L'associació sindical de tècnics de l'espectacle de Catalunya (AteCat) alerta que les mesures anunciades pel ministeri de Cultura aquest dimarts deixen fora els tècnics autònoms d'espectacles. Davant la crisi generada pel coronavirus, el govern espanyol ha canviat de manera excepcional les condicions per demanar la prestació d'atur per afavorir l'accés dels artistes d'espectacles públics. Aquesta mesura, però, no té en compte els tècnics d'espectacles, a diferència del que passa a França.

"Els tècnics autònoms que assisteixen les funcions de teatre, dansa, circ, musicals, esdeveniments i espectacles queden als llims de l'atur i sense prestació", diu AteCat en un comunicat signat conjuntament amb la Plataforma Estatal d'Associacions de Tècnics de l'Espectacle. "Ens sentim abandonats i menyspreats després de veure que el BOE no recull cap mesura per ajudar-nos", afegeixen.

L'associació alerta que "la precarització", "la manca d'estabilitat" i "la falta d'ajudes" portarà "molts professionals a situacions límit", ja que aquest sector cultural "històricament invisibilitzat" pateix "la intermitència, els contractes d'obra i servei i els falsos autònoms". "La invisibilitat d'aquestes figures no les fa menys necessàries", subratllen des de l'associació. Per tot això, exigeixen "una rectificació urgent" de les mesures anunciades i que el reial decret inclogui la figura dels tècnics d'espectacles. També demanen que es regularitzi la seva intermitència contractual amb un Estatut dels Intermitents de la Cultura.