El bisbat de Barbastre denuncia per via civil el bisbat de Lleida i el Consorci per 111 obres de la Franja

El bisbat de Barbastre-Montsó ha denunciat per via civil el bisbat de Lleida i el Consorci del Museu de Lleida per les 111 obres d'art que formen part del Museu de Lleida i que el bisbat de Barbastre-Montsó reclama com a pròpies des del 1995 i per a les quals demana el trasllat a l'Aragó. La demanda s'ha presentat finalment aquest dimarts al jutjat de Barbastre, tot i que en un primer moment l'advocat aragonès va dir que es faria al de Lleida. El delegat de comunicació de la diòcesi de Barbastre-Montsó, José María Ferrer, ha explicat a l'ACN que la denúncia és una acció reivindicativa, perquè "l'Església ja ho ha dit tot" i ha donat la raó a l'Aragó. "Es fa perquè es reconegui per via civil el dret de propietat de la diòcesis de Barbastre-Montsó sobre les 111 obres", ha afegit.

"Són peces artístiques de valor divers que eren en una cinquantena de parròquies de la diòcesi de Barbastre-Montsó i que, per raons de conservació i perquè no es perdessin, es van recollir a Lleida, a títol de dipòsit", ha explicat. Ferrer ha recordat que el bisbat de Lleida va reconèixer l'octubre passat, en un acte de conciliació al jutjat de Lleida, que no n'eren propietaris, però que no depenia només d'ells tornar-los, sinó del Consorci del qual formaven part altres entitats i administracions, i que ells es trobaven "amb les mans lligades".

Aquestes 111 peces pertanyien a les antigues parròquies de la Franja segregades el 1995 del bisbat de Lleida. Aquell any el Vaticà va dictar un decret en què després de vuit segles d'història, va decidir segregar les parròquies de la Franja de Ponent de la diòcesi de Lleida perquè passessin a formar part de la de Barbastre-Montsó. A partir d'aquell moment, és quan el bisbat aragonès va començar a reclamar a Lleida les obres i peces d'art originàries de les parròquies de la Franja. Fins ara, el conflicte s'havia desenvolupat per la via eclesiàstica.

Ara, en haver esgotat aquesta via, s'ha iniciat la judicial. Ferrer ha assegurat que els bisbes de Lleida i de Barbastre tenen una bona relació i que el de Barbastre ha anat informant al de Lleida de totes les accions que es duien a terme, fins i tot d'aquesta judicial. "No hi ha cap enfrontament personal", ha assegurat. Ferrer ha recordat que abans de denunciar els fets per la via civil es va intentar arribar a un acord en un acte de conciliació celebrat el 31 d'octubre del 2017 als jutjats de Lleida, però que l'acord però no va ser possible.

L'advocat del bisbat de Lleida va reconèixer la propietat de l'Aragó de les peces, però va dir que no només depenia d'ell donar-les. Formen part del Consorci del Museu de Lleida, el bisbat de Lleida, la Generalitat, la Diputació de Lleida i l'Ajuntament de Lleida. Des del Consorci defensen que les 111 obres reclamades formen part de la col·lecció del Museu de Lleida i que estan protegides per la llei de patrimoni de la Generalitat, que impedeix que puguin sortir de Catalunya sense l'autorització del departament de Cultura.