Una campanya dona aliments a 80 persones del món cultural en situació vulnerable

La crisi sanitària provocada pel coronavirus ha deixat moltes persones en situació vulnerable. El món de la cultura n'ha patit l'impacte de ple, tant per l'aturada de l'activitat des de mitjans de març dels teatres, els cinemes i les sales de concerts, com per la intermitència de bona part dels seus treballadors. Davant d'aquesta situació, l'associació Actúa Ayuda Alimenta va posar en marxa a principis de juny una campanya per proporcionar aliments a persones del món cultural que s'han quedat sense feina -i sense ingressos- arran de la crisi del covid-19.

"Al principi de la crisi vam trobar-nos amb gent que no cobrava els ERTO i que estaven patint. Alguns havien començat a menjar menys per poder pagar el lloguer", explica l'actriu Nora Navas, que forma part del projecte. "Venim d'una professió molt tocada, plou sobre mullat. Esperem que la campanya sigui un conjunt d'accions puntuals però està viva i va canviant en funció de la situació, per donar resposta a tots aquells que ho necessitin", afegeix Navas.

La iniciativa neix d'una associació que anys enrere ja va tirar endavant projectes com DJs Contra la Fam, que oferia cursos culturals a centres socials de Barcelona. "Amb la crisi del coronavirus vam decidir fer alguna cosa al món cultural, perquè la gent ho està passant molt malament. Vam fer un manifest i vam demanar a diverses entitats que en fessin difusió entre els seus treballadors, per poder arribar així a aquells que ho necessiten", explica el director de l'associació, Sergi Cochs.

A la campanya s'hi han adherit entitats com el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), l'Acadèmia del Cinema Català, la SGAE, l'Acadèmia Catalana de la Música i la Fundació AISGE. Des que es va engegar la iniciativa, 80 persones del món cultural –unes 35 famílies, segons Cochs– han sol·licitat l'ajuda alimentària. El Teatre Lliure ha acollit aquest divendres un primer lliurament d'aliments, que també es repartiran a domicili a aquelles persones que ho han demanat.

Donar feina a treballadors culturals

L'associació Actúa Ayuda Alimenta està formada per set persones i el menjar que distribueix prové del Banc d'Aliments. "No hem demanat diners a ningú, però ara estem treballant en un projecte diferent que sí que necessitarà ajuda econòmica", avança Cochs. Tot i que mantindran la campanya de donació d'aliments i esperen fer una segona entrega el mes vinent, també preparen una iniciativa social que consistirà en donar feina a treballadors culturals aturats perquè així puguin fer front a les despeses bàsiques, com ara el pagament del lloguer o de l'electricitat.

"Obrirem un compte bancari perquè tothom qui ho vulgui faci donacions i parlarem amb productores audiovisuals perquè se sumin a la iniciativa. Una idea que tenim és fer un documental sobre com ha afectat el coronavirus", explica el director de l'associació. La iniciativa també vol ser una manera "d'aconseguir que les administracions s'adonin que el problema de la cultura és greu", afirma Sol.

Dones i cultura critica la presència del TNC

La campanya ha tingut una "bona rebuda" al sector cultural, diu Cochs, però l'associació Dones i Cultura va lamentar a través de Twitter el suport del TNC. "El TNC és una institució cultural pública, i al llarg de la pandèmia no ha posat en marxa ajudes per a la gent del sector ni per diversificar els recursos. Ens sembla molt oportunista que ara se sumi a aquesta campanya", explica una de les membres de Dones i Cultura, Andrea Artero. "El TNC s'hauria de responsabilitzar dels treballadors que depenen directament d'ells i que s'han quedat sense feina arran de la pandèmia –afegeix Artero–. Ens sembla molt cínic que ara s'apuntin a una campanya de caritat pura i dura".