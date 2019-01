'Campeones' fa honor al seu títol i triomfa als premis Forqué, l'avantsala dels Goya

La 24a edició dels premis Forqué han deixat la pel·lícula de Javier Fesser 'Campeones' com la gran triomfadora després de guanyar a la categoria de millor llargmetratge de ficció en una gala celebrada aquest dissabte a Saragossa per segon any consecutiu, en què també han sortit vencedors els actors Antonio de la Torre i Eva Llorach.

'Campeones', pel·lícula espanyola més vista de l'any amb més de tres milions d'espectadors, ha rebut també el premi a l'educació i els valors per la història de superació d'un equip de bàsquet format per persones amb discapacitat intel·lectual.

La cinta s'ha imposat, en els premis organitzats pels productors de cinema agrupats a EGEDA –l'entitat de gestió de drets audiovisuals–, a 'El reino', de Rodrigo Sorogoyen; 'Entre dos aguas', d'Isaki Lacuesta, i 'Carmen y Lola', 'opera prima' d'Arantxa Echevarría.

En el seu discurs, Fesser ha dedicat el Forqué a totes les pel·lícules que des de fa anys l'han inspirat, l'han fet "millor persona" i l'han portat a adonar-se que també és "estranger" i "veí".

A la tercera (nominació) va ser la vençuda per a Antonio de la Torre, el paper de polític corrupte a 'El reino', pel qual ha estat elegit millor interpretació masculina en una categoria especialment disputada aquest any, en què figuraven actors de la talla de José Coronado, Javier Bardem i Javier Gutiérrez.

540x306 L'actor Antonio de la Torre, guanyador del Forqué a la millor interpretació masculina per 'El Reino' / EFE L'actor Antonio de la Torre, guanyador del Forqué a la millor interpretació masculina per 'El Reino' / EFE

Malgrat el personatge a què encarna, ha compartit el Forqué amb els "milers de polítics decents que tenim al nostre país i que s'aixequen cada matí amb un somni: fer la nostra vida millor".

Entre les actrius femenines, qui ha triomfat ha sigut la murciana Eva Llorach en rebre el seu primer premi Forqué per la seva interpretació a 'Quién te cantará', després de més de deu anys de carrera en el cinema independent.

540x306 L'actriu Eva Llorach, guanyadora del Forqué a la millor interpretació femenina pel seu treball a 'Quién te cantará' / EFE L'actriu Eva Llorach, guanyadora del Forqué a la millor interpretació femenina pel seu treball a 'Quién te cantará' / EFE

En aquest film encarna la Violeta, un personatge "molt dolorós però molt satisfactori" que l'ha portat a l'escenari dels Forqué malgrat ser "pràcticament desconeguda".

"Espero que tots els actors i actrius desconeguts trobeu la vostra Violeta. La vostra veu ha de ser escoltada i els vostres treballs han de ser vistos", ha conclòs visiblement emocionada.

'El silencio de los otros', millor documental

El premi a millor documental ha sigut per a 'El silencio de los otros', de Robert Bahar i Almudena Carracedo, una narració de la lluita silenciada de les víctimes del règim franquista filmada durant més de sis anys i que s'ha colat també en la llista de precandidats als Oscars.

I una altra semifinalista als Oscars –com a millor pel·lícula de parla no anglesa–, 'Roma', d'Alfonso Cuarón, ha estat la pel·lícula llatinoamericana de l'any.

El pianista britànic James Rhodes ha lliurat el premi al cinema i educació en valors, que ha recaigut en la multipremiada 'Campeones', en un moment en què bona part de l'elenc era sobre l'escenari. Ho han celebrat visiblement, sobretot Gloria Ramos, primera actriu amb discapacitat intel·lectual nominada a un Goya i, sens dubte, una de les protagonistes de la nit en ser una de les que més ha gaudit de la gala.

El director del film, Javier Fesser, ha fet un esment especial a les persones que treballen per la inclusió i la igualtat en ambients on hi ha "menys ecos i menys premis".

El palmarès es completa amb el premi al millor curtmetratge, concedit a 'Cerdita', de Carlota Martínez Pereda, una història sobre la bulímia que, encara que podria semblar de terror, "no hauria de ser-ho", ha afirmat la seva directora.

Un altre dels protagonistes de la nit ha sigut el productor José Frade, responsable de pel·lícules com 'No desearás al vecino del quinto' o 'La trastienda', guardonat amb la Medalla d'Or.

540x306 El productor i empresari cinematogràfic Jose Frade després de rebre la medalla d'or Egeda a la gala de lliurament de la 24a edició dels premis Forqué / EFE El productor i empresari cinematogràfic Jose Frade després de rebre la medalla d'or Egeda a la gala de lliurament de la 24a edició dels premis Forqué / EFE

Frade ha aprofitat la seva intervenció per recordar molts dels actors amb els quals ha treballat al llarg de tota la seva trajectòria.

En el seu tradicional discurs, el president d'EGEDA, Enrique Cerezo, ha agraït a la comunitat d'Aragó l'afecte amb què ha tornat a acollir aquesta gala i ha subratllat que "la cultura i el cinema s'han de protegir".

La gala, retransmesa per TVE, ha estat presentada una vegada més per la periodista Elena Sánchez, aquesta vegada acompanyada de l'humorista Edu Soto, i ha comptat amb les actuacions d'Ana Guerra, Blas Cantó, els concursants de l'última edició d''Operación Triunfo' i el duo format per Carlos Baute i Marta Sánchez.