Les cançons d’aprenentatge de Lluís Llach, amb l’ARA

“M’agradaria poder aprendre fins a l’últim moment i puf!, saber partir”, va dir Lluís Llach a Antoni Bassas en una entrevista l’estiu passat. Aquest és l’esperit que ha guiat el cantant de Verges al llarg de la seva vida i que ha quedat imprès a les seves cançons. L’ARA les recupera en un disc exclusiu anomenat Altres petjades, un doble CD recopilatori que inclou 25 temes com Bambalines, Infant de Beirut, Porrera o Vaig i vinc. Costa només 14,95 euros.

El leitmotiv del disc i de la primera cançó que sona és Aprendre, un tema del disc T’estimo, de 1984, i que els seus fans se saben de memòria: “Aprendre / que res no acaba si dintre meu abans no acaba, / que el sol no es pon sense tornada si en el teu cor / esclata l’alba. / Aprendre que l’esperança és mentida si no hi ha / cada dia un esforç per al nou demà”. Despertar, Vida, Dona’m la mà, Tinc un clavell per a tu, Vaig i vinc, Una finestra al mar o Insubmís són altres temes de la carrera del músic, que es va retirar fa dotze anys, que es poden tornar a escoltar a Altres petjade s.

Rellegir Llach, sobretot les entrevistes -també les seves cançons-és observar com treu suc de les persones que l’envolten i de les experiències que viu. “En Miquel Martí i Pol era una font de la qual podies aprendre coses constantment”, va dir. I quan va decidir ser diputat, de nou va dir que volia “conjugar en tots els temps el verb que m’ha mogut tota la vida, aprendre, tot i que estic en una edat en què potser no em toca”. “Soc partidari que l’ésser humà ha d’aprendre tota la vida, fins i tot a morir”, va afegir. Una idea que ja era a Despertar, el 1970, quan escrivia “He d’aprendre a lluitar sense tenir cap eina”. Però si hi ha una lliçó final, aquesta segurament és un vers: “Aprendre a estimar-se la vida quan la vida fa mal”.