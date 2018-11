Les 24 candidates a millor novel·la en llengua catalana de l’any

24 novel·les aspiren a guanyar la segona edició del Premi Òmnium a la millor novel·la en llengua catalana. L'any passat va ser 'Els estranys' de Raül Garrigasait la que es va endur els 20.000 euros i 5.000 més destinats a promoció de la novel·la. És el guardó més ben dotat econòmicament a obra publicada.

Les candidates han estat escollides per un comitè format per l’editor del digital 'Núvol', Bernat Puigtobella, el cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, Josep Vives, i les llibreteres Mireia Perelló i Olga Federico. A partir d’aquesta llista d’obres, un jurat independent format per Maria Dasca, Roser Cabré, Carme Gregori, Xavier Pla i Oriol Izquierdo donarà a conèixer el 18 de desembre les tres obres finalistes. El premi es lliurarà a finals de gener.

El Premi Òmnium a la millor novel·la en llengua catalana de l'any va néixer l'any 2017 per omplir un buit: l'existència d'un guardó "amb la voluntat i ambició d’igualar-se a altres premis similars de la literatura mundial, com el premi Goncourt francès i l’anglès Booker, i amb l’objectiu de posar en valor les obres en llengua catalana, fomentar-ne la traducció i revitalitzar el sector", afirma l'entitat.

Aquests són els finalistes: