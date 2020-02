Duffy revela que es va retirar dels escenaris perquè va ser víctima d'un segrest i una violació

"No us podeu imaginar les vegades que he pensat sobre escriure això. La manera com ho escriuria, com em sentiria després. Bé, no estic del tot segura de si ara és el moment adequat i què és el que fa que ara estigui a punt per deixar-ho anar", explica la cantant Duffy en un post que ha penjat a Instagram.

En el post, Duffy, que va triomfar fa més de deu anys, quan encara no havia fet 25 anys, amb temes com Rockferry i Mercy, explica que va desaparèixer dels escenaris perquè la van segrestar, drogar i violar: "Molts us heu preguntat què em va passar, per què vaig desaparèixer. Un periodista es va posar en contacte amb mi. Va ser amable i em vaig sentir tan bé parlant que ho vaig poder explicar. La veritat és que ara estic bé, em sento segura, i ho puc dir: em van violar, em van drogar i em van tenir segrestada uns dies. Vaig sobreviure. He necessitat temps per recuperar-me. No hi ha una manera suau de dir-ho. Al llarg dels últims deu anys, durant milers i milers de dies he resat perquè el sol tornés a brillar al meu cor, i ara, finalment, ho torna a fer. Us pregunteu per què no vaig utilitzar la meva veu per expressar el meu dolor. No volia mostrar al món la tristesa dels meus ulls. Em preguntava, com puc cantar des del cor si està fet miques? I s'ha anat recuperant a poc a poc".

La cantant d'origen gal·lès va treure el seu primer àlbum, Rockferry, el març del 2008 i va vendre'n 5,5 milions de còpies. L'any següent també va triomfar amb Mercy. El 2010 va treure Well, well, well, que va passar més desapercebut. Aquell mateix any va desaparèixer dels escenaris i no se'n va saber res més fins ahir dimarts.