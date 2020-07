El cicle Nits del Fòrum manté la suspensió dels concerts fins al 31 de juliol

El festival Nits del Fòrum, organitzat pel Primavera Sound, manté la suspensió de les actuacions previstes fins al 31 de juliol, i no ha fet cap pas per tramitar l'autorització del Procicat per recuperar l'activitat. "Es manté la suspensió, perquè va ser voluntària i perquè la recomanació que ens quedem a casa segueix vigent. Les indicacions segueixen sent confuses i contradictòries, que són els motius pels quals vam aturar-nos", expliquen fonts del Primavera Sound.

El cicle va comunicar dissabte que, davant la incertesa del context sanitari actual i malgrat complir amb les condicions de seguretat requerides, feia un "pas al costat" pel desconcert creat per "recomanacions i restriccions contradictòries" que confonen "organització, músics i assistents". Festivals com el Cruïlla XXS, Fes Pedralbes, el Grec i la Sala Barcelona han mantingut la programació. "No volem que ningú se senti insegur per participar en un concert a l'aire lliure, ni que es faci amb totes les mesures exigides per les autoritats sanitàries i administratives i que no s'hagi notificat cap focus en esdeveniments d'aquestes característiques", deien els responsables de Nits del Fòrum.

La confirmació de la cancel·lació afecta els concerts i sessions de Mainline, El Yiyo, Tribade, Luna Ki, Mishima, Toundra, Smoking Souls i La Cúpula.