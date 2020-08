Els cinemes espanyols acusen Disney d'enganyar el públic amb 'Mulan'

La Federació de Cinemes d'Espanya (FECE), que representa més de 2.500 sales de tot l'estat espanyol, acusa Disney d'haver "enganyat el públic" que esperava poder gaudir de la nova versió de Mulan en pantalla gran, segons recull l'agència Efe. Disney va anunciar aquest dimecres que estrenarà la versió en acció real de Mulan a la seva plataforma de streaming premium Disney+ el 4 de setembre. Els que la vulguin veure hauran de pagar 25,40 euros i la pel·lícula no estarà disponible als cinemes.

La cancel·lació de l'estrena a les sales després d'haver-la "publicitat des del primer moment en què es va presentar la pel·lícula" suposa un cop més per als empresaris de cinemes, que esperaven l'arribada del blockbuster per intentar recuperar-se de l'aturada del coronavirus. "Si des dels principals estudis de Hollywood s'obliga els cinemes a esperar que el sector surti de la crisi als Estats Units, serà massa tard per a molts cinemes espanyols i europeus que ja estan preparats per rebre les grans estrenes", alerta la FECE.

Els empresaris de les sales també expliquen que la majoria de les sales de cinema a l'Estat (un 75%) estan obertes al públic. "Tota la indústria s'hauria de centrar en aconseguir que el públic torni als cinemes per gaudir de l'experiència única de veure pel·lícules en pantalla gran", assenyalen. També critiquen la cancel·lació sobtada de l'estrena i recorden que "tot el sector s'enfronta a reptes sense precedents, i per això les decisions s'han de prendre amb una perspectiva a llarg termini".

"Un model de negoci provat"

En un primer moment, la nova versió de Mulan estava prevista per estrenar-se al març. Després va saltar a l'agost i al final Disney en va endarrerir indefinidament l'estrena. Per recuperar els diners invertits, la productora va dir que anirà directament a Disney+ als països on aquesta plataforma estigui disponible, entre els quals hi ha Espanya.

Segons la FECE, per garantir la supervivència de tota la indústria cinematogràfica "és necessari que el nou contingut es vegi primer als cinemes respectant la finestra actual, ja que tots dos elements són essencials per a la bona salut de tots els àmbits del cinema". La federació afegeix que aquest és "un model de negoci provat i crucial" per garantir l'accés del públic a "una àmplia gamma de pel·lícules". I recorden que l'any passat els cinemes van atreure més de 100 milions d'espectadors a l'estat espanyol, i es van mantenir com la principal oferta d'oci cultural del país.

També subratllen que "la prova contundent que hi ha una forta demanda del públic per veure continguts nous en pantalla gran és l'èxit de la pel·lícula Padre no hay más que uno 2", que ha aconseguit recaptar més de tres milions d'euros a taquilla. Per això apel·len al compromís dels principals estudis de Hollywood per garantir la salut del sector. "Si ho fan –conclou la FECE– s'asseguraran que la indústria cinematogràfica en general es recupera i torna d'aquesta crisi més forta i resistent que mai".