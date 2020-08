Disney se salta els cinemes i estrenarà 'Mulan' a Disney+ per 30 dòlars

Disney acaba d'anunciar que estrenarà la versió en acció real de Mulan a la seva plataforma de streaming prèmium Disney+ el 4 de setembre, segons informa Variety. Però els subscriptors no hi tindran accés directament sinó que hauran de pagar 29,99 dòlars per llogar la pel·lícula (25,4 euros). Tot i així, als mercats on Disney+ no està disponible Mulan s'estrenarà als cinemes. Precisament és el cas de la Xina, on els cinemes estan oberts, tot i que amb restriccions pel covid-19, i Mulan està basada en la llegenda d'una antiga guerrera xinesa.

Una de les raons per les quals Disney ha pres aquesta decisió és que necessita fer calaix arran de les pèrdues econòmiques que els ha provocat haver de tancar els seus parcs temàtics pel covid. Segons el CEO de la companyia, Bob Chapek, l'estrena en streaming de Mulan reflecteix com estan "observant nous models de finestra de negoci" i creu que serà un "estímul" per captar nous subscriptors de Disney+.

L'estrena de Mulan als cinemes estava prevista per al 27 de març i havia de ser una de les grans estrenes de Disney de l'any. L'estrena del film a Disney+ també els donarà la possibilitat de recuperar part de la inversió inicial de 170 milions d'euros.