Els cinemes impugnen als tribunals el tancament decretat per la Generalitat

Després de 10 dies tancats els cinemes han perdut la paciència. Aquest dilluns el Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya ha presentat un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la resolució del 17 de juliol dels consellers de Salud i Interior per la qual s'adoptava com a mesura cautelar per impedir l'avançament de l'epidèmia de covid-19 el tancament al públic dels cinemes. És el gest legal d'un sector que se sent enrabiat i impotent i que considera la mesura "arbitrària, desproporcionada i mancada de justificació científica i mèdica".

La falta de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament impedeix obrir la Filmoteca

Per als exhibidors, el tancament dels cinemes és una resposta "falta de proporcionalitat", com han posat de manifest, segons el comunicat, " les mateixes autoritats de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de Cultura i de Salut". Però la posada en marxa d'aquesta via legal no implica l'abandonament de les converses amb el Govern per mirar de reobrir les activitats. "Seguim treballant en una solució dialogada amb el Govern, fruit de l'esforç conjunt dels cinemes i la Generalitat –explica Camilo Tarrazón, del Gremi d'Empresaris de Cinemes–. El problema és que tothom s'acaba refugiant en el Procicat, que és un ens que en teoria ho sap tot i que està per damunt de tothom. I la via de les excepcions tampoc funciona, perquè el Procicat és un comitè tècnic, no administratiu, i la seva resposta s'està dilatant ja que tenen pocs recursos i no poden anar més ràpid".



"Si aquest cap de setmana tanquen els cinemes de Barcelona no hi haurà estrenes a Espanya fins a l'octubre"

Ara els cinemes tenen les esperances posades en una data: el dissabte 1 d'agost, quan venç el decret de la Generalitat que suspenia cautelarment la seva activitat. "La lògica és que el decret decaigui o sigui modificat perquè es puguin reobrir els cinemes", opina Tarrazón, que assegura que les sales reiteren la seva disponibilitat a "assumir les restriccions necessàries" donada la gravetat de la pandèmia. "Estem disposats a aplicar qualsevol mesura relacionada amb l'aforament, la distància entre persones, la higiene o fins i tot la traçabilitat del públic de cada sessió, però la solució que sigui ha d'arribar aviat i ha de passar per la gradualitat", insisteix el representant dels exhibidors.