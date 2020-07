"Si aquest cap de setmana tanquen els cinemes de Barcelona no hi haurà estrenes a Espanya fins a l'octubre"

La mesura que ha decretat la Generalitat aquest divendres de tancar els cinemes per combatre l'augment de casos de covid-19 preocupa, i molt, el sector dels exhibidors, que a través del seu president, Camilo Tarrazón, assegura que és "un error". "El Procicat s'equivoca identificant els cinemes i els teatres com a possibles focus de contagi –assegura el representant dels exhibidors–. Nosaltres hem fet els deures. Hem fet un esforç enorme per garantir un entorn segur i si ara ens tanquen, tota aquesta feina no haurà servit de res. I ens hi juguem el futur".

Tarrazón alerta que si els cinemes de l'àrea metropolitana de Barcelona tanquen aquest cap de setmana "no hi haurà estrenes fins a l'octubre, però ni a Barcelona ni a Sevilla ni a Madrid, i això no hi ha sector que ho pugui resistir". Els cinemes, de fet, saben que obrir aquest cap de setmana seria igualment "un desastre" pel que fa a taquilla, però ho assumeixen per enviar un missatge de confiança als distribuïdors: "És l'única manera perquè més endavant s'estrenin pel·lícules, si no ja ens podem oblidar de Tenet, de Mulan i de Padre no hay más que uno 2, i això va per a tot Espanya".

Disposats a "extremar mesures" i "limitar horaris"

El Gremi d'Empresaris de Cinema està en contacte amb les conselleries de Salut i d'Interior i els ha demanat que retirin la mesura. "Estem disposats a extremar les mesures de seguretat i a limitar els horaris, el que sigui –diu Tarrazón–. No pot ser que ens equiparin amb altres activitats, tots hem vist imatges de festes descontrolades i botellones, però no hi ha hagut comportaments de risc als cinemes. A més, per desgràcia ara mateix tenim poc públic, així que no ens costaria gaire regular els aforaments".

El portaveu dels exhibidors compara la mesura de la Generalitat amb "tenir un pacient a l'UCI i treure-li l'oxigen". Per mantenir els cinemes oberts, Tarrazón també ha contactat amb els ajuntaments de les ciutats afectades, que segons el decret tenen la potestat de demanar una excepció i autoritzar determinades activitats. "Que posin les condicions que vulguin, les complirem, però no ens podem permetre tancar –diu Tarrazón–. El sector s'hi juga el futur".

La Filmoteca suspèn l'activitat

Qui ja ha anunciat que no obrirà demà és la Filmoteca de Catalunya, que a través del seu Twitter ha fet saber que a partir d'aquest dissabte, 18 de juliol, "en aplicació de les noves mesures establertes mitjançant resolució de la Generalitat de Catalunya", suspèn les projeccions cinematogràfiques "fins a nou avís".