El Circ Raluy Legacy, atrapat a Reus pel coronavirus

L'interior d'un camió de càrrega, convertit en una sala d'entrenament. El terra de les caravanes, en l'espai per fer cada dia abdominals. I la carpa del Circ Raluy Legacy, dosificada perquè els artistes puguin assajar sense coincidir entre ells. El 12 de març el Circ Raluy Legacy va cessar tota la seva activitat i, seguint les indicacions del Govern, tota la companyia –formada per una quarantena d'artistes– va confinar-se a les respectives caravanes. Instal·lats al Parc Sant Jordi de Reus, on havien d'actuar fins al 22 de març, els artistes han hagut d'adaptar-se a una situació insòlita: amb les funcions suspeses i la prohibició de moure's de lloc, el Circ Raluy Legacy està aturat al municipi per la crisi sanitària del coronavirus.

"Ens passem tot l'any vivint en caravanes, però mai hi havíem estat tant de temps a dins", explica una de les artistes de la companyia, Niedziela Raluy. Ella comparteix una caravana d'uns vuit metres de llarg amb la seva germana, Emily Raluy, que és també la seva companya d'actuació. "Tenim cada dia dues hores assignades per entrenar a la carpa, però no té res a veure amb els assaigs que fèiem abans tota la companyia", diu Niedziela Raluy, que està acostumada a entrenar cinc hores al dia sense comptar amb l'estona de funció. Davant les circumstàncies, les artistes s'ho agafen amb paciència i resignació. "El cos és la nostra eina de treball, i no poder entrenar tant inevitablement ens afecta. Però ho aprofitem per descansar. No és habitual tenir tant de temps en les nostres vides sense l'adrenalina de les funcions", assenyala Raluy.

Una artista dins la caravana del Circ Raluy Legacy / CIRC RALUY

Després d'actuar a Reus, la companyia tenia previst seguir fent gira per diversos municipis catalans fins a l'estiu, però ara per ara tot està aturat. "Alguns artistes van marxar als seus països abans del confinament. Però no podíem desmuntar i anar a les cases respectives, perquè per temps era massa just i molts artistes no tenen residència a l'estat espanyol", explica la codirectora del Circ Raluy Legacy, Louisa Raluy. Davant la impossibilitat de moure's de Reus, la companyia va parlar amb l'Ajuntament, que va permetre'ls quedar-se a la ciutat i va tancar els accessos al parc on estan instal·lats. "La porta principal està oberta perquè puguem anar al supermercat o a la farmàcia d'un en un, però no podem utilitzar el parc i cap ciutadà tampoc hi pot entrar", assenyala la directora.

"L'impacte econòmic serà molt bèstia"

Acostumada a reunir-se cada vespre a l'escenari i a treballar en equip, a la companyia se li fa estrany no poder veure's les cares en directe malgrat que les caravanes estiguin situades l'una al costat de l'altra. "Fem videotrucades i parlem molt pel grup de WhatsApp, perquè a la pista com a màxim hi poden haver tres persones i sempre que visquin en la mateixa caravana", destaca Louisa Raluy, que enyora sobretot "les estones entre camerinos, el contacte artístic i els cafès de després de les funcions".

La incertesa preocupa la companyia, que espera poder reprendre les actuacions aviat. "No sabem quant de temps haurem d'estar sense treballar, i això és el pitjor. L'impacte econòmic serà molt bèstia, perquè nosaltres ens guanyem la vida amb el que aconseguim a taquilla. Les subvencions que rebem són gairebé nul·les", lamenta la directora. De moment, entomen la situació "sense perdre els ànims" i amb l'esperança que, quan s'aixequi el confinament i tot torni a la normalitat, "la gent tingui ganes d'anar a veure circ" per oblidar, almenys durant una estona, tot el que ha portat el coronavirus.