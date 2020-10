Els orfes del Club Capitol es traslladen a la Sala Aquarella

El Club Capitol va abaixar el teló a mitjans de març en plena pandèmia i, malgrat que tenia funcions programades fins al juny, no l'ha tornat a aixecar. L'emblemàtica sala de la Rambla –on va actuar moltes vegades Pepe Rubianes– es va veure obligada a desaparèixer perquè el propietari del local no va voler prorrogar el contracte de lloguer a l'empresa gestora, Grup Balaña. El tancament del Club Capitol va deixar a la intempèrie nombrosos artistes i companyies que hi havien actuat abans o que tenien previst fer-ho en el futur. La productora Anexa n'era una de les habituals. Al Capitol havia estrenat obres de petit o mitjà format, principalment comèdies. La nova producció de Monólogos de la vagina, que havia de ser l'últim espectacle programat al Capitol, era seva.

Anexa –un dels socis que es va vendre el Teatre Victòria– necessitava donar sortida als seus muntatges de petit i mitjà format, que amb el Capitol tancat es quedaven sense escenari. Per això, la productora s'ha aliat amb la Sala Aquarella (situada a Gran Via de les Corts Catalanes, 572) per convertir-la en el seu substitut del Capitol. "És una sala amb un escenari gran i l'equipament tècnic necessari. Té 150 localitats, és més que suficient per portar-hi els espectacles que fèiem a la sala petita del Capitol", explica el director d'Anexa, Toni Albadalejo.

La primera obra que hi faran és Vida de peix, una comèdia amb Mercè Comes i Rosa Andreu que s'estrena dijous vinent i es podrà veure fins al 9 de novembre. Després recuperaran Los monólogos de la vagina, que faran temporada fins a la primavera, i tancaran el curs amb Els homes són de Mart i les dones de Venus, protagonitzada per Jordi Díaz. Aquests muntatges es combinaran amb la programació habitual de la Sala Aquarella, que ofereix sopars-espectacle amb music hall.

"Amb el tancament del Capitol ens vam quedar orfes. Era un espai molt estimat per moltes companyies, perquè podies portar-hi el teu projecte i, si triomfava, saltar a altres teatres", explica Albadalejo. A l'Aquarella hi portaran tots els espectacles d'Anexa de petit o mitjà format i, de cara al futur, no descarten aprofitar l'espai per innovar. "Com que les butaques tenen taules al costat, en alguns casos servirem begudes durant la funció –diu Albadalejo–. I més endavant potser ens inventem alguna cosa que fusioni gastronomia i teatre".