La compositora Raquel García-Tomás, Premio Nacional de música

Raquel García-Tomás ha guanyat aquest dijous el Premio Nacional de música en la modalitat de composició, que concedeix el ministeri d'Educació, Cultura i Esports i que està guardonat amb 30.000 euros. La mateixa quantitat s'ha endut la formació Spanish Brass, que també ha guanyat el Premio Nacional de música, però en la modalitat d'interpretació.

La compositora barcelonina està considerada una de les creadores amb més projecció de la música contemporània catalana i l'any passat va estrenar amb èxit al Teatro Español l'òpera bufa Je suis narcissiste, amb llibret humorístic d'Helena Tornero. El jurat del Premio Nacional ha destacat de García-Tomás el "caràcter interdisciplinari, innovador i arriscat d'un llenguatge compositiu singular i propi" i que, tot i la seva "qualitat experimental", havia sabut connectar amb el públic.

García-Tomás va estudiar a l'Esmuc i es va doctorar al Royal College of Music de Londres. També a Anglaterra va participar en la creació de peces per a l'English National Ballet, la Royal British Society of Sculptors i la Royal Academy of Arts. Entre les seves obres destaquen DIDO Reloaded, disPLACE (sobre els desnonaments) i la citada Je suis narcissiste, les tres produïdes per la companyia Òpera de Butxaca i Nova Creació. El 2017 va guanyar el premi El Ojo Crítico de RNE en la categoria de música clàssica. També va ser compositora invitada del festival de música contemporánia Sampler Sèries de L’Auditori de Barcelona durant la temporada 2015/2016.

Per la seva banda, Spanish Brass és un quintet fundat el 1989 per Carlos Benetó Grau (trompeta), Juanjo Serna Salvador (trompeta), Manuel Pérez Ortega (trompa), Indalecio Bonet Manrique (trombó) i Sergio Finca Quirós (tuba). Amb 26 discos publicats, la formació ha girat pels Estats Units, França i Corea del Sud, entre altres països, i l'any passat van guanyar el Premi Espai Ter de Torroella de Montgrí.