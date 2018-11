La comunitat benedictina no vol que Franco sigui exhumat del Valle de los Caídos

La comunitat benedictina del Valle de los Caídos ha presentat un recurs al decret llei sobre l'exhumació de les restes del dictador Francisco Franco en què reivindiquen l'autoritat del prior a la Basílica, al·ludint als acords amb la Santa Seu.

El recurs, a més de reivindicar l'autoritat del seu superior, al·lega que el decret llei estableix que només poden estar enterrats al Valle de los Caídos els morts a causa de la Guerra Civil, sense aclarir què passaria amb els dinou monjos que es troben actualment allí soterrats.

Les mateixes fonts han confirmat que el recurs ha estat tractat en la comunitat del Valle de los Caídos i que aquesta considera que "no hi ha raons objectives" per a l'exhumació de Franco. Des de l'Arquebisbat de Madrid s'han desvinculat del recurs adduint que la Basílica té "autonomia". Així mateix, han reiterat que l'Arxidiòcesi acatarà la legalitat i ha tornat a apel·lar a l'entesa entre el Govern i la família de Franco.

Rebuig per part del Govern

El Govern farà l'"últim pas administratiu" per avançar en l'exhumació de les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, després d'haver rebutjat el recurs de la comunitat benedictina i una recusació en contra d'aquesta mesura.

Segons ha explicat la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, en la roda de premsa després de la reunió del Consell de Ministres, el procés per exhumar el dictador avança "amb absoluta normalitat", pel que ha donat per fet que "les restes de Franco surten de la Vall dels Caiguts ".

Pel que fa a la inhumació posterior d'aquestes restes, ha deixat clar que el Govern no permetrà el seu enterrament en cap lloc que no sigui de "decòrum i privacitat", fet que descartaria la catedral de l'Almudena, i vol "la col·laboració de l'Església "en aquest objectiu perquè no el dictador no pugui ser" lloat "de cap manera".